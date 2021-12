Kirchenkreis Schwelm: Viele Themen bei der Kreissynode

Schwelm. Kreissynode: Der Kirchenkreis muss wohl mit einem Rückgang der Kirchensteuermittel in Höhe von rund 1 Million Euro bis 2025 rechnen.

42 stimmberechtigte Mitglieder und 20 Gäste zählte Armin Kunze zu Beginn der Synode, die pandemiebedingt digital stattfand. Damit war die Synode beschlussfähig. Landeskirchenrätin Monika Pesch überbrachte Grüße von Präses Annette Kurschus und der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW).

Nach den Grußworten berichteten Superintendent Schulte, Dr. Astrid Seckelmann, Pfarrer Uwe Hasenberg und Harald Bertermann von der letzten Landessynode, die im November ebenfalls digital stattgefunden hatte.

Düstere Finanzaussichten

Im Anschluss brachte der Vorsitzende des kreiskirchlichen Finanzausschusses, Erwin Weller, den Haushalt für das Jahr 2022 ein.

Die Landeskirche überweist dem Kirchenkreis Schwelm im nächsten Jahr 246.000 Euro weniger an Kirchensteuermitteln als in diesem Jahr. Obwohl aufgrund von Pensionierungen und anderer Veränderungen an verschiedenen Stellen des kreiskirchlichen Haushaltes Einsparungen vorgenommen wer-den können, ist dennoch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 57.000 Euro geplant, um den Kirchengemeinden den gleichen Betrag an Kirchensteuermitteln zur Verfügung zu stellen, wie in diesem Jahr.

Der Ausblick auf die nächsten Jahre ist düster. Laut aktuellen Prognosen muss der Kirchenkreis mit einem Rückgang der Kirchensteuermittel in Höhe von rund 1 Million Euro bis 2025 rechnen. Die einzelnen Haushalte des Kirchenkreises für das Jahr 2022 wurden nach der Einbringung einstimmig von den Synodalen verabschiedet.

Im weiteren Verlauf der Synode standen Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben der EKvW auf der Tagesordnung. So sprach sich die Synode für die Einführung eines Erprobungsgesetzes zur Regelung einer besseren Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsgremien aus. Der Gesetzentwurf sieht für die Landessynode eine Pflicht zur Entsendung auch junger Menschen (18–26 Jahre) vor, für alle anderen Leitungsorgane ist geplant, dass junge Leute unter 27 Jahren zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern berufen werden. Sofern schon auf regulärem Weg junge Menschen in den Organen vertreten sind, werden hier weitere Mitglieder zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern berufen.

Ein weiteres Stellungnahmeverfahren befasst sich mit der Änderung der Kirchenordnung (KO) und der Geschäftsordnung der Landessynode (GOLS). Die vorgeschlagenen Änderungen der KO und GOLS ermöglichen es den Gremien, auch nach der Corona Pandemie nicht mehr ausschließlich in Präsenz zu tagen, sondern auch Sitzungen als Telefon- oder Videokonferenz. Im Rahmen einer virtuellen Zusammenkunft ist es ihnen auch gestattet, geheime Wahlen durchzuführen. Alle fünf Kirchengemeinden unterstützen dieses Gesetzesvorhaben. Auch die Kreissynode votierte einstimmig dafür.

