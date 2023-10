Kirchenumgestaltung in Gevelsberg – „Fühlen uns übergangen“

Der erste Werktagsgottesdienst in der leergeräumten Kirche St. Engelbert in Gevelsberg vor einigen Wochen (Archivfoto). Der Altar steht in der Mitte, die Gemeinde im kleinen, selbstformierten Halbkreis drumherum. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich damit, wie der Kirchenraum künftig aussieht.