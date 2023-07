Kirmesgruppe lädt ein: Drei Tage feiern mit Dä vam Lusebrink

Zum Geburtstag gratulierte Mickey Maus. Die Wagendarstellung KG Dä vam Lusebrink beim Kirmeszug in Gevelsberg 2023. Nun gibt es wieder Grund zum Feiern.

Gevelsberg. Die Kirmesgruppe Dä vam Lusebrink blickt auf 50 Jahre Kirmesgeschichte zurück. Nun wird mit allen Gevelsbergern gefeiert: Drei Tage lang!

Vorweg haben die Lusebrinker ihren Geburtstag ja schon beim diesjährigen Kirmeszug mit ganz besonderen Gästen gefeiert. Eigens für ihr goldenes Jubiläum schaute keine geringere als Mickey Maus, die bekannteste Zeichentrickfigur aus der Disneywelt, persönlich mit einer Torte vorbei und brachte als Überraschung sogar noch einige der wohl bekanntesten Disney-Prinzessinnen mit, die mit den Lusebrinkern im Schlossgarten auf ein halbes Jahrhundert Kirmesgeschichte anstießen.

Am kommenden Wochenende lädt die Kirmesgruppe „Dä vam Lusebrink“ zu ihrem Sommerfest ein und auch diesmal wird wieder Alfred „Fredi“ Fiedler das Schurrad drehen. Foto: Sicks

„Unsere große Jubiläumsfeier wird am 14. Oktober im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“ über die Bühne gehen“, freuen sich Alfred Fiedler und Gustav Reichard. Zuvor aber laden sie erst einmal zum großen, dreitägigen Sommerfest ein, welches die Kirmesgruppe vom 28. bis 30. Juli „bei uns im Loch“ ausrichtet.

Traditionell beginnt es am Freitagabend um 17 Uhr mit einem „Dämmerschoppen“, bei dem man auf eine gemütliche Biergartenatmosphäre setzt. Es darf manch kühles Blondes genossen werden, „unsere Gäste sollen sich angeregt unterhalten“, die herzhaften Köstlichkeiten vom Grill genießen und sobald „der DJ sein Mischpult aufdreht hat“ kann das Tanzbein geschwungen werden.

„Wer sein Glück auf die Probe stellen möchte, der hat an allen drei Tagen die Möglichkeit, Lose für das Schnurrad zu kaufen, um dann beim Dreh auf die richtige Zahl zu hoffen“, rühren Fiedler und Reichard die Werbetrommel. „Es warten hierbei jede Menge tolle Preise auf die Besucher.“

Am Samstag und Sonntag wartet dann bereits ab 14 Uhr die wohl „berühmteste“ Kaffee- und Kuchentafel auf alle. Denn wenn es etwas Kulinarisches gibt, das seit Jahren in der Gunst vieler Gevelsberger ganz weit oben steht, so berichten die Lusebrinker-Urgesteine stolz, dann seien es zweifelsohne die selbst gemachten Kuchen und Torten, die „unsere Frauen mit Liebe und Herzblut“ zubereiten.

Auch der Shanty-Chor vom „Dorf am Hagebölling“ wird am Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr ein kleines musikalisches Repertoire zum besten geben. Foto: Sicks

Musikalisch untermalen wird den Sonntagnachmittag ab 15.30 Uhr zudem der Shanty-Chor vom „Dorf am Hagebölling“. „Seit Jahren sind sie Stammgäste und reisen mit uns musikalisch in den Norden.“ Über „Freunde der Meer“, dem „Hamborger Veermaster“ sowie dem „Freesenleed“ geht es bei ihrem Auftritt munter von einem bekannten Shanty zum nächsten.

Fiedler äußert dahingehend abschließend den Wunsch, dass all jene, die bereits am Vormittag beim Gevelsberger Sommerfestival auf dem Vendȏmer Platz zugegen sind, im Anschluss daran unbedingt noch „den Weg zu unserem Sommerfest“ finden sollten. Er verspricht, dass „allein nur der Frankfurter Kranz“ eine Sünde wert sei, „um vorbei zu kommen.“

