Kita: Stadt schafft weitere Kapazitäten

Die Stadt Gevelsberg hat sowohl im Bereich der Ü3-, insbesondere aber in dem der U3-Betreuung einen weiterhin wachsenden Bedarf an Plätzen ausgemacht. Die Situation im Ü3-Bereich wird sich laut Verwaltung nach dem Umzug der Kita St. Nikolaus von der Hagener Straße in den festen Baukörper an der Feverstraße entspannen. Dieser ermöglicht 1,5 Gruppen mehr. Mit einer Inbetriebnahme wird hier zum 1. August 2021 gerechnet.

Die ungebrochen hohe Nachfrage an U3-Plätzen zeige, dass die Realisierung einer Krippeneinrichtung ihre Berechtigung habe. Das Landesjugendamt habe auf Nachfrage 2019 bereits Genehmigungsbereitschaft signalisiert. Zur zeitnahen Umsetzung einer solchen Einrichtung sind laut Stadtverwaltung bereits mehrere Maßnahmen in Arbeit. Zum einen werde ein Träger gesucht, der in seinen bestehenden Einrichtungen bereit sei, vorhandene Gruppen perspektivisch umzuwandeln, damit die Kinder der Krippeneinrichtung auch ab ihrem dritten Lebensjahr eine gesicherte Betreuung haben. Zum anderen laufen wegen des zeitlichen Aspekts Untersuchungen einer erneuten modularen Lösung. Auch geeignete Grundstücke befinden sich bereits in der Prüfung.

Die Krippeneinrichtung soll schon innerhalb der nächsten Monate an den Start gehen. Zudem soll eine weitere Großtagespflegestelle entstehen. Weitere Details dazu nannte die Verwaltung bislang nicht. Eine weitere Maßnahme, die schon geplant worden sei, sei die Erweiterung der Kita am Poeten. Hier sei eine zusätzliche halbe Gruppe ausgewiesen. Die Reduzierung auf eine halbe Gruppe sei den vorhandenen Platzkapazitäten auf dem Grundstück geschuldet. Die Stadt beziffert die Kosten dieser Maßnahme für die Laufzeit eines Jahres auf „zurückhaltend“ 85.000 Euro.