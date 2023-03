Klasse Konzert: Schwelmer Notleidende profitieren vom Erlös

Schwelm. Zwei hochkarätige Pianisten brillieren auf Einladung der Kulturfabrik Ibach-Haus beim Konzert in Schwelm. Der Erlös ist für eine wichtige Sache.

Zum Frühlingsanfang organisierte die Kulturfabrik Ibach-Haus ein Konzert mit der Pianistin Severine Kim und dem Pianisten Knut Hanßen in den Räumen der Sparkasse Schwelm Sprockhövel, das der Schwelmer Tafel zugute kommen sollte. Die beiden Musiker stellten ein Programm zusammen, in dem klassische Musik von Mozart und zwei modere Auftragskompositionen zusammen kommen bzw. einander gegenüber gestellt werden sollten.

Die Sonate KV 497 in F-Dur kann in Tiefe und ihrem genialen Einfallsreichtum durchaus mit Symphonien verglichen werden, in ihrem Facettenreichtum zwischen Luftigkeit, enormer Tiefe, Witz und tänzerischen Elementen ist sie einzigartig. Auf neue Hörerlebnisse mussten sich die Zuhörer bei der darauf folgenden Auftragskomposition „Snow“ von Jae Hyuk Choi einlassen. Die unterhaltsame und erklärende Moderation jedoch erleichterte den Zuhörern den Zugang zu den modernen Stücken.

Die zweite Auftragskomposition von Francesco Ciurlo stand im Kontrast zu der etwas fröhlicheren Sonate KV 521 in C-Dur, die ebenfalls konzertant-virtuose Züge aufweist. In beiden Mozartsonaten ist die übliche Hierarchie zwischen Begleitung und Oberstimme aufgehoben, so dass es sich um einen Dialog auf Augenhöhe handelt. Das Zusammenspiel von Kim und Hanßen wirkte wie eine Einheit aus einem Guss, das die Herausforderung zu zweit an einem Flügel zu spielen, hervorragend meisterte.

Der Erlös des gesamten Abends wurde von der Kulturfabrik aufgerundet, so dass am Ende 1500 Euro an die Tafel überwiesen werden konnten.

