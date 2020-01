Schwelm. Insgesamt 74 Konzerte gibt es im aktuellen Spielplan des Klavier-Festivals-Ruhr, zwei davon finden im Ibach-Haus in Schwelm statt.

Das Klavier-Festival-Ruhr wird in diesem Jahr auch wieder in Schwelm zu Gast sein. Vom 21. April bis zum 11. Juli geben große Pianisten insgesamt 74 Konzerte.

Nicht nur in der Philharmonie in Essen, in der Stadthalle Wuppertal oder im Dortmunder Konzerthaus finden die hochrangigen Konzerte statt. Schon zum neunten Mal wird das Klavierfestival auch im Ibach-Haus in Schwelm zu Gast sein. Das 1988 gegründete Klavier-Festival-Ruhr ist ein komplett privat finanziertes Festival und das weltweit größte Pianistentreffen.

Dank an die Sponsoren

Intendant Franz Xaver Ohnesorg kam nach Schwelm, um den Unterstützern dieser Veranstaltungen seinen Dank auszusprechen. Ohne die AVU, die Firmen Pass, KRM Leasing, CI Composite Impulse, die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER), den Ennepe-Ruhr-Kreis und die Vermögensverwaltung Vits wäre es nicht denkbar, derartig hochkarätige Konzerte nach Schwelm zu holen.

Der Intendant zeigte sich beeindruckt von der Kraft der Sponsoren-Initiative, die solche musikalischen Glanzpunkte in Schwelm ermöglicht. „In diesem Jahr fehlte noch ein kleiner Betrag“, merkte Ulrike Brux an, die seit neun Jahren unermüdlich nach Sponsoren sucht. Deshalb ist der Verein Kulturfabrik Ibach-Haus finanziell eingesprungen.

Professor Ohnesorg freute sich, dass Schwelm wieder im großen Festival-Reigen dabei ist, und Landrat Olaf Schade betonte: „Wir sind dankbar, ein Stück dieses Festivals zu sein, das weltweit wahrgenommen wird.“ Als Eigentümer des Ibach-Hauses freute sich Dr. Hans Joachim Vits, dass in dem Gebäude der ältesten Klavierfabrik zwei renommierte Pianisten konzertieren werden.

Im Jahr 2007 hatte die Familie Ibach den Schlüssel des historischen Fabrikgebäudes an Vits übergeben. Sein Mieter, das Leo-Theater, stellt nun die Räume für das Klavier-Festival bereit.

Voller Begeisterung beschrieb Ohnesorg das vielfältige Programm der Konzerte in 23 Städten der erweiterten Ruhr-Region. Im Jahr 2020 schaut die Musikwelt auf Ludwig van Beethoven.

Die unsterblichen Werke, die er für das Klavier geschaffen hat, gehören bis heute zum Repertoire von Pianisten und so wird Beethovens 250. Geburtstag auch das Klavier-Festival-Ruhr prägen. „Beethoven steht immer für das Unerwartete“, so Ohnesorg. Seine Sonaten werden in vielen Konzerten zu hören sein. Manche einmal, andere gleich mehrfach.

Die Sonate Nr. 32 beispielsweise wird in sieben Interpretationen dargeboten. Darunter auch am 20. Juni in Schwelm, wenn Heidrun Holtmann die drei letzten Sonaten des Komponisten sowie zahlreiche weitere Klavierstücke spielen wird.

Ein ganz besonderer Höhepunkt des Klavier-Festivals wird sicherlich das Konzert von Jos van Immerseel am 7. Juni sein. Der belgische Pianist, Dirigent, Musikforscher und Dozent, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiern kann, ist ein bekannter Meister der historischen Aufführungspraxis. Er wird auf dem Nachbau eines historischen Hammerflügels seine Virtuosität beweisen.

Aus seiner umfangreichen Privatsammlung bringt der Spezialist für Hammerklaviere diesen Flügel eigens mit nach Schwelm, um Stücke des jungen Beethoven zu spielen. „Das wird ein unglaublich schönes Klangerlebnis“, versprach Professor Ohnesorg, dessen Anliegen es ist, Menschen unserer Region für das Klavier-Festival zu begeistern. „Düsseldorfer kommen eigentlich nicht nach Schwelm, aber zu diesen Konzerten, werden auch sie anreisen“, meinte der Intendant. Die Konzerte in Schwelm finden am Sonntag, 7. Juni, um 18 Uhr und am Samstag, 20. Juni, um 20 Uhr statt.

Dann wird als Erkennungszeichen wieder der rote Flügel vor der alten Klavierfabrik stehen. Es ist allerdings ein Steinway, kein Ibach.

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es bei mihcamusic Achim Götze, Hauptstraße 54 in Schwelm und über die Ticket-Hotline 0221 280 220 sowie über www.klavierfestival.de