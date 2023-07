Klimaneutralität: Darum ist Schwelms Citylauf gutes Beispiel

Schwelm. Nachhaltigkeit und Klimaneutralität: Wie geht das? Wie es machbar ist, zeigte eine Veranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen in Schwelm.

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für Schwelm durch das Thema Nachhaltigkeit? Um Antworten auf diese Frage ging es bei einer Veranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen

Das Interesse am Thema war groß. Zur Veranstaltung kamen zahlreiche Bürger sowie die Verwaltungsspitzen der Stadt Schwelm und des EN-Kreises. Merit Vogt und Marcel Gießwein moderierten. Sie konnten neben Landrat Olaf Schade, Kreisdirektor Sebastian Arlt, Sparkassenvorstand Daniel Rasche, Bürgermeister Stephan Langhard mehr als 40 weitere Besucher begrüßen, die dem Vortrag von Dr. Dorothea Schostok folgten. Diese leitet das Referat für Nachhaltige Entwicklung, Koordinierung Nachhaltigkeitsstrategie NRW und Umwelttrends im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW.

Ausgehend von der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 des Landes NRW wies sie auf die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels hin und forderte zum Handeln auf. Von den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals SDG’s) fokussierte sie sich auf die Ziele „Bezahlbare und saubere Energie“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ und „Nachhaltiger Konsum und Produktion“. Der Vortrag endete mit einem Appell an die Zuhörer, ihre individuelle Verantwortung zu erkennen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen – vom Wissen zum Handeln.

Als Best Practice Beispiel stellte Harald Niepmann, Geschäftsführer der Thieme GmbH in Ennepetal, seine bisherigen sehr erfolgreichen Maßnahmen vor, den CO 2 Ausstoß des Unternehmens zu minimieren. Neben energiesparenden Veränderungen vieler Stromabnehmer, wurde in den letzten Jahren der gesamte Fuhrpark auf eMobilität umgerüstet.

Als weiterer Referent erläuterte Peter Stark, der den City-Lauf der TG Rote Erde Schwelm seit einigen Jahren Zug um Zug auf Klimaneutralität umstellt, an welchen Stellschrauben gedreht wurde, um dies von Jahr zu Jahr zu optimieren. Zentrale Ansatzpunkte wie Werbung, Verpflegung, Ausrüstung und Mobilität bilden die wichtigen Säulen des Umsetzungskonzeptes. Dieses Beispiel habe gezeigt, dass ein Umdenken und Handeln auch bei Veranstaltungen möglich und nachahmenswert ist.

