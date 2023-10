Übergabe der Klimabücher an die Schüler und Lehrer der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und des Märkische Gymnasium in Schwelm.

Schwelm Klimaschutz an Schulen: Mit Wissen gegen den Klimawandel

Schwelm. Mit einem „Klimabuch“ wollen zwei Schwelmer Schulen ihren Schülern wichtiges Wissen über den Klimawandel näherbringen.

Im Rahmen einer Kooperation mit der Klimafabrik GbR konnte die Stadt Schwelm 100 Exemplare des Klimabuches „Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung“ von David Nelles und Christian Serrer beschaffen.

Mit kurzen, leicht verständlichen Texten und anschaulichen Grafiken vermittele das Buch umfassendes Wissen über den Klimawandel und zeigt auf, welche Maßnahmen es in den Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Industrie benötigt, wie zu viel ausgestoßenes und nicht vermeidbares CO 2 aus der Atmosphäre entfernt bzw. kompensiert werden kann und welche grundlegenden Veränderungen der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen es brauche, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten.

Klimabuch für Schwelmer Schulen

Einen Teil der Exemplare haben Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard und Schwelms Klimamanagerin Melina Pyschny jetzt an die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und das Märkische Gymnasium übergeben. Marco Unger, Schulleiter der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, und Natalie Wydra, die sowohl am

Gymnasium als auch – durch Abordnung – an der Realschule unterrichtet und am MGS zudem in der Klima-AG tätig ist, nahmen die Bücher, die nun im Rahmen des Unterrichts zum Einsatz kommen sollen, entgegen.

Mit dieser Aktion trägt die Stadt Schwelm nach eigener Angabe zur Umsetzung der Maßnahmen 04 (Aktivierung der Stadtgesellschaft) und 11 (Klimabildung und Öffentlichkeitsarbeit) des Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) bei.

