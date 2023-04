Klimaschutz in Schwelm verbessern: Suche nach neuen Ideen

Schwelm. Ideen gefragt, wie man den Klimaschutz verbessern kann: In Schwelm sollen Bürger jetzt Vorschläge für lokale Projekte machen. Das steckt dahinter.

In Schwelm und vier weiteren deutschen Städten geht die Initiative „Deutschland besser machen – mit der zukunftsfähigen Stadt“ der Körber-Stiftung in diesem Jahr an den Start. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger entwickeln nachhaltige lokale Klimaprojekte – gemeinsam mit Politik und Verwaltung. Ob Begrünungsmaßnahmen, nachhaltige Lieferwege oder der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen – Schwelmerinnen und Schwelmer können ihre Ideen für lokale Klimaprojekte in den kommenden Monaten aktiv in Gespräche mit Stadtverwaltung und Politik einbringen.

Am 30. Mai startet die Stadt mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung im Veranstaltungsraum der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Hauptstraße 63 in Schwelm das Beteiligungsprojekt „Schwelm besser machen!“ in Kooperation mit der Körber-Stiftung. Um Anmeldung für die Veranstaltung unter klimaschutz@schwelm.de wird gebeten.

„Die Beteiligung der Schwelmerinnen und Schwelmer bei der Veranstaltung zum Klimaschutzkonzept der Stadt Schwelm war großartig. Ich freue mich darauf, mit dieser Initiative diese Beteiligung noch zu vertiefen“, wirbt Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard um rege Teilnahme. „Wir sind offen für neue Ideen und spannende Einfälle, um unterschiedliche lokale Klimaprojekte voranzutreiben“, so das Stadtoberhaupt.

Stadtentwicklung mal anders

Zentraler Bestandteil der Initiative ist das Dialogformat „Tischgespräche“: Ab Juni 2023 sind alle Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, gemeinsam mit Lokalpolitikerinnen, Lokalpolitikern und der Stadtverwaltung bei Treffen vor Ort sowie im digitalen Raum Projektideen für Schwelm zu entwickeln und umzusetzen. Die Website www.deutschlandbessermachen.de bietet Interessierten die Möglichkeit, eigene Tischgespräche zu organisieren sowie eine Übersicht aller Termine.

Neben Schwelm nehmen dieses Jahr auch Buchholz in der Nordheide, Litzendorf, Sulz am Neckar und Eichstätt an der Initiative „Deutschland besser machen – mit der zukunftsfähigen Stadt“ teil. Jedes Jahr wählt die Körber-Stiftung Städte für das partizipative Format aus, um die Förderung demokratischer Teilhabe in den Fokus zu stellen. Seit 2019 haben bereits über 20 Städte und Landkreise teilgenommen. Das Vorhaben wird vom Deutschen Städtetag unterstützt.

Im Projektjahr 2023 behandelt die Initiative das gesellschaftliche Zukunftsthema „lokale Klimaprojekte“. „Oftmals sind es nicht nur die großen Klimaschutzkonzepte, sondern die schnell umsetzbaren und niedrigschwelligen Projekte, die positive Wirkung vor Ort entfalten. Dafür möchten wir regionale Kräfte und bundesweite Synergien nutzen“, erklärt Hannes Hasenpatt, Programmleiter bei der Körber-Stiftung, die Initiative.

