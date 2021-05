Klimateam Ennepetal: Übersicht zu Klima-Zuschussprogrammen

Der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen in der Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Förderprogramme des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle.

Das Klimateam der Stadt Ennepetal weist auf den neuen Förderkompass des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (BAFA) hin. Dieser fasst die Zuschussprogramme der BAFA auf einen Blick übersichtlich zusammen und bietet eine Orientierung, welche Programme für welche Vorhaben genutzt werden können. Die Programme richten sich vor allem an private Haushalte sowie an kleine und mittelständische Unternehmen, die in Energieeffizienz und Erneuerbare Energien investieren.

Umstieg auf klimafreundliche Alternativen in der Mobilität

Der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen in der Mobilität ist auch ein wesentlicher Baustein der Förderprogramme. „Die Programme des BAFA zur Wirtschafts- und Mittelstandsförderung unterstützen auch die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen“, so Bürgermeisterin Imke Heymann. „Dies bezieht sich auf die Handwerks- und Fachkräfteförderung und unterstützt auch bei der Erschließung von ausländischen Märkten“, ergänzt sie.

Die digitale Version des BAFA-Förderkompass 2021 kann im Online-Portal AltBauNeu/Ennepetal heruntergeladen werden (Rubrik „Aktuell & Lokal“ / Downloads)

