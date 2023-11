Kein Durchkommen für Pkw und Lkw: Die Klosterholzbrücke in Gevelsberg ist gesperrt

Verkehr Klosterholzbrücke in Gevelsberg: Stadt soll informieren

Gevelsberg Die Sperrung der Klosterholzbrücke in Gevelsberg sorgt für Ärger bei Anwohnern. Die Stadt soll informieren, wie es nun weitergeht.

Dass die Klosterholzbrücke in Gevelsberg gesperrt werden musste, erhitzt weiterhin die Gemüter von Anwohnerinnen und Anwohnern. Nachdem die SPD Gevelsberg bereits eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen hat, um Druck für eine schnelle Lösung der Situation aufzubauen, macht sie sich nun politisch dafür stark, dass die Stadt über den weiteren Verlauf des Verfahrens informiert.

Dabei geht es vorrangig um folgende Fragen: Wie ist der Stand der Kommunikation mit der Autobahn-GmbH des Bundes? Gibt es eine konkrete zeitliche Perspektive zum notwendigen Neubau des Brückenbauwerkes? Finden koordinierende Gespräche mit der Stadt Sprockhövel statt? Wird eine kurzfristige technische Brückenprüfung stattfinden, um die Ablastung gegebenenfalls für den Pkw-Verkehr wieder aufzuheben (analog zur Brückensperrung Eichholzstraße)?

Die Brücke verbindet die Klosterholzstraße in Gevelsberg mit dem Landringhauser Weg in Sprockhövel. Für viele ist sie damit ein wichtiger und schneller Weg nach Sprockhövel, Hattingen oder auch zum Autobahnkreuz Wuppertal Nord – vor allem für Menschen, die im Bereich Vogelviertel oder Teichstraße leben. Wie die Autobahn GmbH der Stadt Gevelsberg mitgeteilt hat, führe die mangelnde Tragfähigkeit dazu, dass die Wegeverbindung zwischen Gevelsberg und Haßlinghausen für einen Teil des Verkehrs gesperrt werden muss.

Beschwerden von Anwohnern

Die Brücke Klosterholz ist mit einer Brückenklasse 12 schon beim Bau für nur geringe Lasten ausgelegt worden. Nicht nur Lkw auch landwirtschaftliche Fahrzeuge haben beim Gewicht zugelegt, wie die Autobahn GmbH schon gegenüber dieser Redaktion erklärt hatte. Brückenklasse 12 bedeutet, dass das Bauwerk mit insgesamt zwölf Tonnen belastet werden kann.

Die Autobahn GmbH hat für die Brücke eine Sonderprüfung angesetzt, um die weiteren Möglichkeiten zu ermitteln. Ob allerdings eine temporäre Öffnung der Brücke für Pkw-Verkehr bis zu einem Neubau möglich sein wird, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die Autobahn GmbH plant zudem für die Brücke Klosterholz bereits einen Ersatzneubau.

„Diese Nachricht mit erfolgter kurzfristiger Umsetzung hat bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern des Wohngebietes Klosterholz Sorge und Unverständnis ausgelöst“, erklärt die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Gevelsberg. „Unmittelbar betroffen sind darüber hinaus auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Umleitungsführung Vogelviertel, Teichstraße, Feverstraße, Heidestraße usw.“ Die Fraktion hätten entsprechende Anfragen und Beschwerden der betroffenen Bürgerinnen und Bürgern erreicht.

Der Rat der Stadt Gevelsberg soll in seiner Sitzung am 16. November über den Vorstoß der SPD-Fraktion beraten. Die Stadt schlägt vor, den Antrag in den entsprechenden Fachausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaftsförderung zu verweisen.

