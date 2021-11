Höhlenklänge Kluterthöhle Ennepetal: In Finsternis wird Klang zu Licht

Ennepetal. In der Finsternis wird Klang zu Licht: Die Klangerlebnisreise in der Kluterthöhle in Ennepetal wird fortgesetzt.

Der Gesundheitsberater und Klangweber Bernhard Mielchen führt am Freitag, 26. November, um 18.30 Uhr seine Klangerlebnisreihe Höhlenklänge 2021 in der Kluterthöhle Ennepetal fort. Das Motto lautet: In Darkness - in der Finsternis wird Klang zu Licht.

Im Mittelpunkt dieser Meditation stehen Klänge in Dunkelheit, Flöten aus allen Teilen der Welt. Unterstützt von den Traumklängen der Sansula, und mehr oder weniger bekannten oder auch unbekannten Saiteninstrumenten.

Wie auch im letzten Jahr finden die Konzerte und Meditationen als Benefizveranstaltungen statt, sowohl die Kluterthöhle als auch die Künstler verzichten auf Einnahmen. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Der Gesamterlös der Jahre 2020, 2021 und 2022 geht an die Errichtung des Steinzeitwaldes. In der Kluterthöhle herrscht eine Temperatur von 10,2 Grad, bitte an entsprechende Kleidung denken.

Da in der Höhle nur ein begrenztes Platzangebot herrscht, wird um Kartenvorbestellung gebeten, unter 02333/988011. Weitere Informationen auch unter www.kluterthoehle.de oder www.hoehlenklang.de

