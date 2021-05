Kluterthöhle in Ennepetal öffnet wieder

Neuigkeiten von der Kluterthöhle. Am Mittwoch beginnen die ersten Führungen. Anmeldungen sind ab sofort (nur) online möglich. Auf die ersten Gäste freuen sich Svenja Böttcher von der Kluterthöhle & Freizeit Verwaltungs GmbH und Co. KG und Geschäftsführer Florian Englert.

Ennepetal. Sinkende Coronazahlen machen es möglich: Die Kluterthöhle in Ennepetal öffnet ihre Türen wieder für Gäste.

Durch gesunde Luft gehen, den Rauschebach hören und die Ostsee sehen. Das ist ab Mittwoch, 2. Juni, wieder möglich – in der Kluterthöhle. Das Nationale Naturmonument lässt wieder Besucher eintauchen in die Welt der schmalen, geheimnisvollen Gänge.

45 spannende Minuten

Die „Erste Einfahrt”, in der man einen ersten Einblick in die Höhlenwelt erhält, findet um 12.30 Uhr statt. Dann geht es weiter um 15 und um 16 Uhr. 45 spannende Minuten dauert so eine Einfahrt. Die Erklärungen geben am Mittwoch die erfahrenen Höhlenführer Patrice Cailly und Alexander Riller.

Wenn die Pandemie es erlaubt und der Start am Mittwoch gelingt, dann werden ab sofort von dienstags bis freitags Führungen („Erste Einfahrt”) jeweils um 12.30, 15 und 16 Uhr angeboten, samstags und sonntags in der Zeit von 12 bis 16.30 Uhr sogar halbstündlich. Abteilungsleiterin Svenja Böttcher von der Kluterthöhle & Freizeit Verwaltungs GmbH und Co KG und für die Kluterthöhle zuständig, weist daraufhin, dass die neue Corona-Verordnung pro Führung nur zehn Teilnehmer zulässt. Auch müssen alle Besucher getestet, geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sein. In der Höhle gilt Maskenpflicht. Svenja Böttcher: „Wir haben das Glück, in der Tiefgarage des Hauses Ennepetal ein Testzentrum für kostenlose Schnelltests zu haben. Es ist auch samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.” Florian Englert, der Geschäftsführer der Kluterthöhlen & Freizeit GmbH, weiß: „Wir alle sind froh, dass es endlich wieder losgehen kann!” Im März hatte die Kluterthöhle zuletzt für einige Tage öffnen können, dann musste wieder geschlossen werden. Svenja Böttcher lässt Zahlen sprechen: „Noch in diesem Monat werden wir den 1000. Gast begrüßen können. Im vergangenen Jahr hatten wir im Mai schon 10.000 Besucher!”

Durch die lange Schließung habe die Kluterthöhle auch noch Personal verloren. Böttcher: „Wir suchen für unser junges Team noch Höhlenführer(innen) auf 450 Euro Basis oder auch Werkstudenten.” (Telefon 02333/ 98000). Geschäftsführer Englert ergänzt: „Sie werden bei uns von erfahrenen Leuten ausgebildet, denn unsere Führungen sollen ja immer eine hohe Qualität haben.” Florian Englert gibt noch einen Hinweis von Kurarzt Dr. Dieckmann weiter. Der Arzt empfiehlt den Menschen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben, den Besuch der Kluterthöhle zur Rehabilitation der Atemwege.

Das ist bei Führungen durch die Kluterthöhle zu beachten

Wer an den Führungen teilnehmen möchte, muss sich online anmelden auf der Internetseite der Kluterthöhle. Auch kleine Kinder müssen angemeldet werden.

Wie Erwachsene müssen auch Kinder eine Mund-Nasenbedeckung in der Höhle tragen. Ausnahme: die Kinder werden während der ganzen Führung auf dem Arm getragen.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene (ab 16 Jahre) 10 Euro, für Kinder von 4 bis 15 Jahre 6 Euro. Anmeldung: www.kluterthoehle.de.

Die Kasse der Kluterthöhle befindet sich derzeit in der Touristik-Info (Fenster) im Innenhof des Hauses Ennepetal. An der Kasse und in den Wartebereichen, sowie auf den Zuwegen ist der Mindestabstand von 2 Metern zu allen Personen einzuhalten, die nicht zum eigenen Hausstand gehören.

Die Hände sind dort zu desinfizieren, wo eine entsprechende Aufforderung erfolgt.

Alle Gästen ab 6 Jahre benötigen einen 3G-Nachweis:

getestet: benötigt wird ein maximal 48 Stunden altes Testergebnis analog oder digital (entweder PCR-Test, z.B. Hausarzt) oder Schnelltest (z.B. Apotheke oder Testzentrum).

genesen: PCR-Testergebnis bzw. ärztliche Bescheinigung der Infektion (der positive PCR-Test muss mindestens 28 Tage alt und die Genesung liegt max. 6 Monate zurück).

geimpft: Impfpass (es besteht ein vollständiger Impfschutz, wenn die letzte erforderliche Impfung vor mindestens 14 Tagen erfolgt ist).

Gäste, die bei Anreise NICHT getestet, genesen oder geimpft sind, können den Test unkompliziert und ohne Anmeldung im Schnelltestzentrum des Haus Ennepetal machen. Eine entsprechende Wartezeit ist aber einzuplanen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm