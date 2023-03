Kneipenfestival und Programm am Sonntag

Gevelsberg. Wer am Wochenende Lust auf Trubel hat, der sollte sich am Samstag das Kneipenfestival und Sonntag den Gevelsberger Frühling vormerken.

Kneipenfestival am Samstag, Gevelsberger Frühling am Sonntag: In der Innenstadt ist an diesem Wochenende einiges los.

Diese Band werden am Samstag, 11. März, in fünf Gevelsberger Kneipen für Stimmung sorgen: Local Friends, Herr Schmitt muss mit!, Refresh, Flotter 4er und Bone Mill. Wer bei den Konzerten dabei sein will, muss einmalig 6 Euro Eintritt zahlen, an der Abendkasse kosten die Tickets 7 Euro. Ein Eintritt, fünf Bands: Los geht es ab 19 Uhr im Papillon, Komma, Pub 18, Micha’s und Rathskeller.

Wer am Samstagabend in der Gevelsberger Innenstadt unterwegs war, kann in Ruhe ausschlafen. Das Programm rund um den ersten verkaufsoffenen Sonntag, 12. März, beginnt um 13 Uhr. Die Geschäfte öffnen ihre Türen, die Automeile ist auf der Mittelstraße zu sehen. Gleich mehrere Autohäuser präsentieren ihre neuesten Modelle. Es gibt erstmals einen E-Bike-Parcours, bei dem auch das Gevelsbike von Melvin Kraus Premiere feiert. Und natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Verkaufsstände vor den Läden. Pro-City hat angekündigt, dass wieder Kreativstände dabei sein werden, außerdem präsentieren sich so viele Anbieter wie noch nie zuvor beim Umweltmarkt.

Wer immer schonmal erleben wollte, wie es sich anfühlt, 400 Meter im Ski-Langlauf über eine Piste zu sprinten und anschließend mit dem Gewehr auf Scheiben zu schießen, der ist vor dem VHS-Gebäude genau richtig. Dort macht die Biathlon-Deutschland-Tour Station und lädt alle ein, all dies einmal selbst zu probieren. Nur ohne Schnee und echte Munition. Die Inmotion Agentur hat dafür einen Skilanglauf-Ergometer dabei und Ziele, die per Infrarot anvisiert werden können. Das Angebot ist kostenlos und für jeden, der Lust hat. Dort kann man sich auch für das Jedermann-Deutschlandfinale in Oberhof qualifizieren.

Für eine besondere Aktion sorgen Blumen Risse und ZF Gartenbau: Sie arrangieren 800 bis 900 Primeln auf der Mittelstraße zu einem Kunstwerk. Ab 17.30 Uhr können die kleinen Pflanztöpfe auch mit nach Hause genommen werden.

