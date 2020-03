Schwelm. Der Ennepe-Ruhr-Kreis will die „Knochenmühle“ bis zur endgültigen Betriebsstilllegung weiter im Auge halten und engmaschig überprüfen.

Nach der vom Unternehmen verkündeten Mitteilung, den Betrieb in Schwelm einzustellen, hat sich auch die Kreisverwaltung zur jüngsten Entwicklung bei Schmidt & Geitz geäußert. Der Gestank, der von dem im Volksmund als Knochenmühle bezeichneten Betrieb ausging, hatte viele Jahre für Ärger auch in Gevelsberg gesorgt.

Nun teilt der Ennepe-Ruhr-Kreis mit: „Ziel unserer und der Aktivitäten der beteiligten Städte ist es gewesen, den Bürgern den Gestank zu ersparen, unter dem sie in den letzten Jahren immer wieder gelitten haben. Jetzt zieht die Firma Schmidt & Geitz Konsequenzen, die wir in dieser Form nicht beabsichtigt hatten. Unter dem Strich ist diese unternehmerische Entscheidung zu akzeptieren. Gleichzeitig ist sie die Garantie dafür, dass wir unser Ziel erreicht haben“. So kommentiert Landrat Olaf Schade die Informationen, die Schwelmer „Knochenmühle“ werde Ende April das Verarbeiten von Schlachtnebenprodukten beenden und den Standort bis Ende 2020 aufgeben.

In den zurückliegenden Monaten hatte der EN-Kreis Mängel in der Betriebsführung der „Knochenmühle“ mit ordnungsbehördlichen Mitteln geahndet. Grundlage dafür seien Erkenntnisse gewesen, die dank des Einsatzes der Umweltabteilung und aufwändiger Messtechnik gewonnen werden konnten. Vor diesem Hintergrund sei der Prozess der Betriebsstilllegung in den vergangenen Wochen intensiv zwischen Firma, dem von ihr eingeschalteten Rechtsbeistand und der Kreisverwaltung abgestimmt und rechtsverbindlich geregelt worden.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis werde Schmidt & Geitz auch im letzten Betriebsjahr in Schwelm engmaschig überprüfen. Dies gelte auch für die Phase ab Mai, in der der Standort „nur“ noch als Umschlagplatz genutzt werden wird, so der Kreis.