Kolpingjugend Schwelm lädt zum Sommerzeltlager Südtirol ein

Schwelm In diesem Jahr musste die Kolpingjugend Schwelm Verzicht üben. Doch im neuen Jahr soll das Sommerzeltlager Südtirol wieder stattfinden.

Schwelm. Ein verrücktes Jahr geht zu Ende. Auch für die Kolpingjugend Schwelm. „Aufgrund der Corona-Pandemie mussten leider auch die Freizeiten und Aktionen der Kolpingjugend Schwelm ausfallen. Aber Kopf in den Sand stecken ist hier keine Option, zuversichtlich und voller Motivation sind die Gruppenleiterinnen und -leiter schon wieder mitten in der Planung für das Jahr 2021“, sagt Kolping-Mitglied Andreas Wegener.

Auch das traditionelle Sommerzeltlager in Südtirol konnte 2020 nicht stattfinden. Jedermann hofft deshalb auf ein besseres Jahr 2021 und darauf, das Reisen wieder möglich sein werden. Die Kolpingjugend dreht jedenfalls schon einmal kräftig die Werbetrommel für die Fahrt. Mitfahren kann jeder Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Ziel ist das kleine Dörfchen Graun, oberhalb von Kurtatsch. „Auf unserem modernen Zeltplatz, in über 800 Metern Höhe, mit sanitären Anlagen, verbringen wir gemeinsam eine Zeit, die niemand mehr so schnell vergisst. Hier wird gemeinsam gekocht, am Lagefeuer den Klängen der Gitarre gelauscht, aber auch viel gespielt“, so Andreas Wegener. In dem kleinen Dorfe sind die Schwelmer schon lange bekannt, denn die Kolpingjugend Schwelm hält schon seit über 50 Jahren die Freundschaft aufrecht.

Hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Egal ob Klettern in den Bergen und das Besteigen des Gipfelkreuzes, Wandern mit traumhaftem Ausblick, Schwimmen in Seen oder Freibädern mit Blick auf die Bergketten oder einer ausgedehnten Shoppingtour auf den Märkten der Italienischen Städte. Aber auch Graun hat einiges zu bieten, hier kann der Fußballplatz genutzt, aus Brunnen mit frischem Bergwasser getrunken oder einfach nur die Aussicht in den Gaststätten bei einer Cola genossen werden. Aber auch der Tante-Emma-Laden ist immer einen Besuch Wert und die Südtiroler freuen sich immer über einen Plausch. Gastfreundschaft wird in der Region großgeschrieben. Am Wochenende wird gemeinsam auf der Lagerdisco bis spät in die Nacht gefeiert und das Lagerleben genossen.

Interesse geweckt? Auf der Website www.kolpingjugend-schwelm.de findet man Bilder aus vergangen Zeltlägern, sowie die Anmeldungen für 2021, aber auch Infos zu anderen Freizeiten und Aktionen der Kolpingjugend Schwelm. Fragen zum Südtirol Zeltlager gerne per Mail an suedtirol@kolpingjugend-schwelm.de