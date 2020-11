Kolumne der Biologischen Station: Was gegen Wintergrau hilft

In der dunklen Jahreszeit erfreut uns jeder Farbtupfer. Noch zaubert das Herbstlaub der Bäume eine bunte Farbenpracht in unser Leben. Aber spätestens, wenn das Laub zu Boden fällt, wird es zunehmend grau um uns herum. Überraschenderweise sieht man aber auch in den kalten Monaten in manchen Gärten und Parks ein paar farbenprächtige Blüten, die sich dem Grau entgegenrecken. Von den Sträuchern, die in dieser Jahreszeit bunte Blüten treiben, sind die zwei stark duftenden Zaubernuss-Arten vielleicht am weitesten verbreitet. Ursprünglich stammen sie aus Ostasien. Rot blüht die Japanische Zaubernuss, gelb die chinesische Art. Beide gedeihen besonders gut an sonnigen Standorten, erstaunlicherweise bleiben die Blüten auch nach Frost noch schön.

Zaubernuss-Sträucher können angeblich Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius vertragen. Den meisten bekannt sein dürfte auch der Winterjasmin. Manchmal wird er allerdings mit der ebenfalls sehr bekannten, aber später blühenden, Forsythie verwechselt. Auch der Winterjasmin schickt seine goldgelben Blüten lange vor den grünen Blättern in die Kälte des Winters. Und auch seine Blüten duften stark. An einer Kletterhilfe kann der Winterjasmin gute drei Meter in die Höhe wachsen. Oft sieht man ihn aber sehr dekorativ über Mauern herabhängen. Die geöffneten Blüten sind zwar frostempfindlicher als die der Zaubernuss-Arten, aber die noch verschlossenen Blütenknospen sind gut vor Frost geschützt.

Da der Winterjasmin nicht alle Blüten auf einmal öffnet, können auch strengere Fröste der Blütenpracht nicht lange etwas anhaben. Die restlichen Knospen öffnen sich dann nach dem Frost und der Strauch erblüht von neuem. Der Insektenwelt haben diese Arten, ebenso wie die Forsythie, allerdings nicht viel zu bieten. Daher sollte man sie sparsam und nur als einzelne Farbtupfer pflanzen. Eine ganze Forsythienhecke ist wenig ökologisch. Dagegen stellen heimische Rosenarten, wie zum Beispiel die Hundsrose (Rosa canina) und die Feldrose (Rosa arvensis), einen vitaminreichen herbstlichen Festschmaus für die bei uns überwinternden Vögel bereit.

Ihre leuchtend orangeroten Hagebutten sind ebenfalls bunte Farbtupfer im Herbst- und Wintergrau. Außerdem bieten Rosensträucher einen hervorragenden Rückzugsort für Vögel, da ihre Dornen die Tiere vor Raubfeinden schützen. Auch andere heimische fruchttragende Sträucher, wie der Gewöhnliche Schneeball, das Pfaffenhütchen und der Blutrote Hartriegel werden gerne von verschiedenen Vogelarten gefressen und erfreuen uns mit ihren farbigen Früchten. Aber auch ohne ausdauernde Früchte oder Dornen sind Sträucher und Hecken wertvolle Refugien für die heimische Tierwelt. Hainbuchen, die ihr trockenes Laub bis ins Frühjahr hinein behalten, sind in der kalten Jahreszeit vielleicht nicht besonders schön anzusehen. Aber sie bieten Insekten, Vögeln und Kleinsäugern einen wind- und sichtgeschützten Unterschlupf. Daher sollte man Sträucher und Hecken erst gegen Ende des Winters zurückschneiden.

Aufräumen verschieben

Wer einen Garten sein Eigen nennt, sollte das Schneiden und Aufräumen dort ohnehin am besten ganz auf das Frühjahr verschieben und den Herbst und Winter über „Unordnung“ dulden. In manch abgeblühtem Pflanzenstängel überwintern Insektenlarven und die Samen bieten Vögeln wie Gimpel und anderen „Körnerfressern“ auch noch ein paar Mahlzeiten. So kann man Insekten und Vögel ohne Mehrarbeit und großen Aufwand ganz einfach unterstützen. Und die Vögel, die dann immer wieder an diese „natürlichen“ Futterstellen kommen, in Ruhe beobachten. Ich hoffe, dass Sie im Novembergrau viele Farbtupfer entdecken, die Ihnen den Monat etwas bunter machen.

Ihre Britta Kunz