Das Landes-Polizeiorchester begeistert einmal mehr das Publikum in Gevelsberg.

Lions-Benefiz Konzert in Gevelsberg: 5000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Gevelsberg. Ausverkauftes Haus, 5000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge, stehende Ovationen: das Benefizkonzert der Lions in Gevelsberg bleibt lange in Erinnerung.

Ein ausverkauftes Haus, eine Spende in der stolzen Höhe von 5000 Euro für Flüchtlinge aus der Ukraine und stehende Ovationen als Dank für ein Konzert, das so gut in diese Zeit passt: Der Lions Club Ennepe-Ruhr konnte mehr als zufrieden sein.

Zum 18. Mal veranstalteten die Lions am Samstag ein Benefiz-Konzert in Gevelsberg, zum 8. Mal war das Landes-Polizeiorchester NRW zu Gast. „Damit sind sie bei uns schon Ehren-Mitglied“, scherzte Thomas Biermann, Vorsitzender des Fördervereins der Lions. Und Gevelsbergs Bürgermeister Claus Jacobi fügte hinzu: „Never change a winning orchestra – tausche nie ein überzeugendes Orchester“. Immerhin gut 400 Zuschauer, die gekommen waren, gaben ihm Recht.

Noch bevor der erste Ton im Städtischen Gymnasium gespielt wurde, durfte Biermann symbolisch einen großen Scheck an Jacobi überreichen. Der Club, hat sich auf die Fahne geschrieben, anderen zu helfen, „nahe am Menschen“ zu sein. Diesmal werden diejenigen unterstützt, die die Ukraine verlassen mussten. „5000 Euro sind eine Menge Geld. Wir wollen es nutzen, um weitere Integrationskurse für Ukrainer anzubieten und die Betreuung ihrer Kinder während dieser Zeit möglich zu machen“, so Jacobi, der selbst Mitglied der Lions ist. Der Club macht durch seine Spenden inzwischen 18 Hilfsprojekte im Süden des Ennepe-Ruhr-Kreises möglich – vom Mittagstisch bis zur Lernhilfe.

Neujahrskonzert nachgeholt

Die finanziellen Mittel werden unter anderem durch das alljährliche Neujahrskonzert gesammelt, das dieses Jahr wegen Corona ausfallen musste. Wenn andere im Mai Weihnachtsmärkte eröffnen oder mit bunten Karnevalswagen durch die Stadt ziehen, warum sollten die Lions nicht aus einem Neujahrs- ein Jubiläumskonzert im Wonnemonat machen? Der Club feiert immerhin sein 50-jähriges Bestehen in diesem Jahr.

Das Landes-Polizeiorchester NRW nahm die Einladung nach Gevelsberg zu dem für Musiker ungewohnten Termin im Frühling gerne an. Geleitet wurde es bei dem Gastspiel von dem Amerikaner Scott Lawton, im Hauptberuf Chefdirigent des bekannten Deutschen Filmorchesters Babelsberg. Lawton hat bei der Auswahl des Programms einen Schwerpunkt auf Filmmusik gelegt. Einen großen Raum nahmen dabei Werke des Komponisten John Williams ein, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden ist. „E.T.“ und „Indiana Jones“ gehören dazu. Besonders eindringlich war für das Publikum allerdings die Bläserensemble-Version von „In einem fremden Land“.

Das Orchester bewies aber auch, dass die Musik von Coldplay, Toto, Elton John, Michael Jackson und Stevie Wonder mit Blasinstrumenten interpretiert eine faszinierende neue Klangebene erreicht. Die Musiker wurden bei einigen Stücken von dem Gast Oliver Schmitt unterstützt. Im Hauptberuf ist der Sänger Kriminalkommissar in Aachen.

Aber es gab nicht nur leichte musikalische Kost für das Publikum. Im Schatten des Ukraine-Krieges erhoben sich die Besucher zum Beginn bei der „Europahymne“ von ihren Sitzen. In der zweiten Hälfte des Konzerts folgte ein besonderes Stück. „Das Lied der Freiheit“ aus der Feder des Dichters Hoffmann von Fallersleben hatte der Dirigent Scott Lawton als intensive Botschaft in kriegerischen Zeiten vertont. Den Abschluss bildeten „Klezmer Classics“, die intensive Musik der Juden in Osteuropa.

Natürlich ließ ein begeistertes Gevelsberger Publikum die Musiker an diesem Abend nicht ohne Zugabe gehen. „Hallelujah“ von Leonhard Cohen folgte der „Radetzky-Marsch“, der bei keinem Neujahrskonzert fehlen darf, auch wenn es erst im Mai stattfindet.

