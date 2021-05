Konzert in Gevelsberg: Sir Jesse Davis kommt ins Autokino

Der Gevelsberger Musiker Sir Jesse Lee Davis steht am Samstag, 22. Mai auf der Bühne des „Filmriss-Autokino“ an der AVU in Gevelsberg.

Beim „filmriss“ AVU Eventsommer in Gevelsberg gibt es am Samstag, 22. Mai, was auf die Ohren: Der Gevelsberger Musiker Sir Jesse Lee Davis steht gemeinsam mit internationalen Musikerkollegen auf der Bühne. Der Sound kommt über die Autoradios direkt ins eigene Auto. Im Autokino in Gevelsberg gibt es Livemusik auf der Bühne. Die Gäste sitzen in den eigenen Autos und können das Geschehen auf der Bühne zusätzlich auch über eine LED-Leinwand verfolgen.

Auf der Bühne steht Sir Jesse Lee Davis, der in Gevelsberg lebende Sänger, gemeinsam mit seinen Musikerkollegen Bobby und Riccardo. Sir Jesse spielt regelmäßig im Gevelsberger filmriss kino. Vor allem seine Valentinskonzerte sind fester Bestandteil des filmriss-Programms. „Es war uns schnell klar, dass wir Jesse auch ins Autokino einladen möchten“, sagt filmriss- und Autokino-Betreiber Klaus Fiukowski. „Nicht zuletzt geht es auch darum, unseren heimischen Künstlern und Künstlerinnen in diesen schwierigen Zeiten eine Bühne zu bieten“.

Vor drei Jahren war der Musiker beim Supertalent

Sir Jesse ist kein Unbekannter. Viele kennen ihn bereits seit den frühen 90er Jahren, als er mit Eurodance-Songs „Round and Round“ und „Is This Love“ in die Charts einstieg. Auch sein Auftritt bei dem Fernsehgesangswettbewerb Supertalent vor drei Jahren verfolgten viele Musikfans. Auf der Bühne des filmriss AVU Eventsommers präsentiert er ein vielfältiges Programm aus den Genres R’n’B, Rock und Pop sowie eigene Kompositionen.

Aufgrund der Helligkeit wird die Vorstellung bis auf weiteres auf einer LED-Wand (3 x 5 Meter) gezeigt. Veranstaltungsbeginn ist um 18.30 Uhr.

Einlass ist um 17.30 Uhr. Alle Informationen und Tickets finden sich auf www.autokino-gevelsberg.de. Die Tickets kosten 38 Euro pro jeweils einem Auto mit zwei Personen.

