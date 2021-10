Konzert zur Vorstellung

Helge Metzner selbst wird sich bereits am Samstag, 9. Oktober, ab 18 Uhr mit einem Konzert in der Erlöserkirche ganz offiziell in Gevelsberg vorstellen. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Studienkollegen, Ole Hesprich, Paul Martin Schencke und Martin Helge Lüssenhop, wird er geistliche wie auch weltliche Gesänge anstimmen.

Das Quartett singt und musiziert bereits seit 25 Jahren gemeinsam und sein Repertoire reicht von alten Kirchengesängen bis hin zum sogenannten „Barbershop“, dem traditionellen vierstimmigen Männerchorgesang, welcher in den amerikanischen Frisörläden gepflegt wurde. Der Eintritt sei frei, sagt er abschließend, fügt aber hinzu, dass man am Ausgang um eine Spende gebeten werde.

