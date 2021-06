Konzertgesellschaft Gevelsberg: Klassik live geht wieder los

Gevelsberg. Für die Konzertgesellschaft Gevelsberg geht es nach langer Pause wieder los mit zwei klassischen Konzerten. Der Neustart bringt aber auch Probleme:

Konzertgesellschaft startet noch im Sommer mit Klassik live: Ende Juli und im August soll es wieder Musik-Veranstaltungen in Gevelsberg geben.

Doch der Neuanfang ist gar nicht so einfach Gevelsberg. „Es geht weiter, wir starten noch in diesem Sommer mit klassischen Konzerten in Gevelsberg“, fasst Dr. Michael Ostermann, Chef der Konzertgesellschaft, das Ergebnis der ersten Vorstandssitzung zusammen, bei der sich die Verantwortlichen wieder persönlich getroffen haben. Doch, der Neustart ist nicht eben einfach.

Fest steht, so Ostermann, dass Ende Juli und im August zwei klassische Konzerte die laufende Spielzeit abschließen sollen, in der die Gevelsberger Musikfreunde auf so viel verzichten mussten. „Wir wissen aber im Augenblick noch nicht einmal, wo diese Veranstaltungen stattfinden werden. Wir planen mit dem Zentrum für Kirche und Kultur in der Südstraße. Als Alternative haben wir die Sparkasse gebeten, uns das Ennepe-Finanz-Center offen zu halten“, erklärt Ostermann.

Chance für jüngere Musiker

Auch die Künstler auf der Bühne müssen noch gefunden werden. „Wir wünschen uns fröhlich gestimmte Musik“, so der Vorsitzende. Die Konzertgesellschaft will mit den beiden ersten Konzerten nach der Corona-Zwangspause jüngeren Musikern eine Chance geben: „Wir sprechen von einer verlorenen Generation in Corona-Zeiten. Deshalb wollen wir Künstlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die Gelegenheit geben, auf die Bühne zurückzukehren“, ist sich der Vorstand einig. Dabei ist allerdings die Frage: Wer hatte in Corona-Zeiten die Gelegenheit so viel zu üben, dass er sich vor Publikum auf der Bühne sicher fühlen kann? Bei Ensembles ist das ein enormes Problem. Das Studienstiftungs-Orchester, das eigentlich in der Gevelsberger Musikschule eine Heimat hat, zog zum Beispiel für die Proben in den langen Flur einer Universitätsverwaltung um. „Jeder Musiker hat praktisch in einer Bürotür gestanden“, schmunzelt Ostermann.

Dankbar ist er dafür, dass die Mitglieder trotz der ausgefallenen Konzerte treu geblieben sind: „Wir haben sogar ein neues Mitglied hinzugewonnen, obwohl wir ihm nichts bieten konnten. Keiner unserer 220 Klassik-Freunde wollte seinen Beitrag zurück.“ Natürlich werden die beiden Konzerte im Sommer unter strengen Hygienebedingungen stattfinden. „Deshalb bitten wir alle Konzertbesucher bereits jetzt um Verständnis, dass nicht jeder seinen gewohnten Platz einnehmen kann“, erklärt Gabriele Frohn. Die Leiterin der Geschäftsstelle der Konzertgesellschaft ist fieberhaft damit beschäftigt, die Veranstaltungen zu organisieren.

