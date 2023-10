Kreativ und kostenlos: Besondere Angebote in Schwelm

Schwelm. Workshops in Schwelm: Teilnehmer können das Nähen ausprobieren, die Japan-Bindetechnik kennenlernen oder beim Urban Sketching Motiv suchen.

Für alle Workshops, die im Rahmen des Programms „Kulturrucksack NRW“ für 10- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche angeboten werden, gibt es noch freie Plätze. Es wäre sehr schade, wenn diese nicht genutzt würden, denn alle Workshops im Angebot sind sehr kreativ und komplett kostenlos.

Zunächst gibt es in den Herbstferien vom 10. bis 13. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr, einen Kinderferiennähkurs in Zusammenarbeit mit dem Atelier Sieben. Der Workshop wendet sich an alle Kinder, die sich ihre Ferienzeit mit Nähen vertreiben möchten. Es können – je nach Fähigkeit – Utensilos, Leseknochen oder Kleidungsstücke genäht werden. Gerne können auch alte Kleidungsstücke zum Upcycling mitgebracht werden. Treffpunkt: Altmarkt 6 in der Nostalgiezone.

Der nächste Workshop findet am Samstag, 21. Oktober, von 11 bis 14 Uhr statt. Das Thema lautet „Urban Sketching“: Mit Bleistift, Kugelschreiber, Fineliner, Skizzenheften und Farbstiften geht es auf Motivsuche. Der Workshop wird geleitet von Kirsten Rönfeldt und findet in der „designHANDLUNG“, Hauptstraße 39 (Nostalgiezone), statt.

Um Japan-Bindetechnik geht es in der „designHANDLUNG“ am Samstag, 4. November, von 11 bis 14 Uhr. In dem Workshop wird ein edles, kleines Buch für zum Beispiel Fotos gebunden. Die Japantechnik ist eine spezielle Bindetechnik, die ein attraktives Muster aus Fäden auf dem Einband erzeugt.

Am Samstag, 9. Dezember, geht es von 11 bis 16 Uhr im Atelier Sieben um „Bunte Plätze“.

Ökologische Kreidefarbe

Es wird ein Holzstuhl mit ökologischer Kreidefarbe bemalt, der selbstverständlich mit nach Hause genommen werden darf. Vielleicht ist das ja auch eine schöne Geschenkidee für jemanden zu Weihnachten?

Ebenfalls im Herbstangebot sind eine Ensemblewerkstatt mit Detlef Wiedenhaupt am Samstag, 25. November, von 11 bis 15 Uhr im Kulturhaus und ein ganztägiges Kinderorchester am 18. November im Reichenbach-Gymnasium in Ennepetal für alle, die ein Instrument spielen können. Nähere Informationen zur Teilnahmemöglichkeit an diesen Angeboten gibt es bei Gabriele Weidner.

Alle Workshops sind kostenlos. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist begrenzt. Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Informationen und Anmeldung bei Gabriele Weidner (Musikschulleitung), Kulturhaus, Römerstraße 10, 02336 / 801-276, E-Mail: weidner@schwelm.de

