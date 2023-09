Krebsberatung in Gevelsberg: „Immer ein offenes Ohr“

Gevelsberg. Die Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr berät und informiert zweimal im Monat in der Kontaktstelle KISS in Gevelsberg.

Die Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr bietet regelmäßige Sprechzeiten in der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) in Gevelsberg, Kölner Straße 25, an. „Wir stehen zur Seite, wenn es darum geht, der Krankheit und ihren Folgen zu begegnen und helfen Betroffenen, ihren eigenen Weg zu finden“, sagt Diplom-Sozialarbeiterin Heike Schiller, die neu im Team der Krebsberatungsstelle ist und auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Krebsberatung blickt.

Das kostenlose Angebot erstreckt sich über Informationsvermittlung und Beratung zu verschiedenen sozialrechtlichen Aspekten bis hin zu psychologischer Unterstützung in allen Phasen der Erkrankung. Die psychosoziale Krebsberatung stellt für erkrankte Menschen, ihre Familien und ihr Umfeld ein unabhängiges, wohnortnahes Beratungsangebot dar.

In der Beratung werden soziale und psychische Notlagen erkannt und lösungsorientiert Hilfestellungen entwickelt. Ratsuchende finden hier emotionalen Rückhalt und entlastende Gespräche. Auch gibt es Orientierungshilfen bei der Alltags- und Lebensbewältigung.

Die Krebsberatungsstelle unterstützt bei der Wahrnehmung von Interessen bei Behörden und im medizinischen Versorgungssystem. Sie vermittelt zudem Hilfen zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation. „Wir nehmen uns Zeit für Sie und haben immer ein offenes Ohr“, Beraten wird jeden 1. und 3. Dienstagnachmittag im Monat nach telefonischer Terminvereinbarung. Ratsuchende können sich unter Telefon 02331/3520850 oder per E-Mail an: krebsberatung@diakonie-markruhr.de wenden.

Weitere Orte der Diakonie Mark-Ruhr Krebsberatung:• Körnerstraße 82, 58095 Hagen (im Beratungszentrum)• Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal • Annenstraße 118-122, 58453 Witten (in den Räumen der QuaBeD).

