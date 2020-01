Kreishaus in Schwelm wird an Glasfaserkabel angeschlossen

Am Rande des Bürgerplatzes in der Fußgängerzone in Schwelm ist seit Dienstag wieder der Bagger angerückt. Im Auftrag der AVU Netz als Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetz wird das Kreishaus an das Glasfaser-Netz angeschlossen. Vom Bürgerplatz an der Sparkasse werden durch die Fußgängerzone und anschließend im Bürgersteig-Bereich Lichtwellenleiter-Kabel (LWL) gelegt. Damit bekommt das Kreishaus eine bessere Anbindung an das Internet.

Die Arbeiten erfolgen in Teilabschnitten und werden voraussichtlich bis April 2020 dauern. Gleichzeitig werden die Stromkabel in diesem Bereich erneuert. Verkehrsregelungen wurden Anfang des Jahres mit der Stadt abgestimmt. Baumaterial wird im oberen Teil des Wilhelmplatzes gelagert. „Staus und Verkehrsbeeinträchtigungen werden sich nicht immer vermeiden lassen“, teilt die AVU Netz mit, die schon einmal Anwohner und Verkehrsteilnehmer im Voraus um Verständnis bittet.