Kreishaus wegen Gasgeruch evakuiert

Das Kreishaus in Schwelm musste am Montagmittag wegen eines Gasalarms evakuiert werden. Die Feuerwehr als auch der Energieversorger AVU waren vor Ort im Einsatz.

Schwelm Nach wahrnehmbarem Gasgeruch rückt die Feuerwehr zum Verwaltungsgebäude in Schwelm aus

Nachdem im Kreishaus am Montagmittag Gasgeruch festgestellt wurde, alarmierten die Verwaltungsmitarbeiter die Feuerwehr. Die rückte gemeinsam mit dem Energieversorger AVU an, um das Gebäude zu evakuieren. Im Gebäude führten die Einsatzkräfte Messungen durch, ob Gas in der Luft feststellbar war. Das war nicht der Fall, wie die Feuerwehrleitstelle mitteilte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten im Kreishaus Messungen durch, ob Gas feststellbar war. Foto: Alisa Schumann / WP

