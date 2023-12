Kreisverwaltung zwischen den Tagen geschlossen

Ennepe-Ruhr-Kreis Welche Dienststellen Bereitschaft haben, was online erledigt werden kann und was Bürger beachten sollten, lesen Sie hier.

Nach Weihnachten und vor Silvester bleiben alle Dienststellen der Kreisverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen. Betroffen sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 27. bis 29. Dezember. Der letzte Öffnungstag aller Dienststellen des Ennepe-Ruhr-Kreises ist in diesem Jahr damit Freitag, 22. Dezember. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist Dienstag, 2. Januar.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

In den Regionalstellen des Jobcenters EN in Hattingen, Witten sowie für den Südkreis stehen an den Tagen zwischen den Feiertagen für Notfälle jeweils von 10 bis 12 Uhr Ansprechpartner zur Verfügung. Aushänge vor Ort informieren über die Details.

Mit Blick auf die dreitägige Schließung des Straßenverkehrsamtes verweist die Kreisverwaltung auf die Onlineangebote der Zulassungsstelle. Seit September können Bürger rund um das An-, Um- und Abmelden von Fahrzeugen nahezu alles komplett am heimischen Rechner erledigen.

Die seit gut vier Monaten geltende Verordnung macht es unter anderem möglich, mit einem per Internet zugelassenen Fahrzeug unmittelbar und mit ungestempeltem Kennzeichen loszufahren. Als Nachweis für das ordnungsgemäße Anmelden muss in diesen Fällen lediglich der vorläufige Zulassungsnachweis ausgedruckt und am Fahrzeug sichtbar angebracht werden.

Online-Aktionen nur mit BundID-Konto

Wichtig: Um die Online-Angebote nutzen zu können, wird ein BundID-Konto benötigt. Mit diesem Konto, auch als Nutzerkonto des Bundes bezeichnet, können sich Bürger für Online-Verwaltungsleistungen öffentlicher Stellen identifizieren und authentisieren und Online-Anträge bei Behörden stellen. Alle Informationen finden sich unter dem Stichwort „Internetbasierte Fahrzeugzulassung“ unter wwww.enkreis.de.

Wie alle Jahre wieder gelten für ausgewählte Bereiche – darunter das Gesundheitsamt, der amtsärztliche Dienst, das Umweltamt und das Veterinäramt – Bereitschaftsdienste. Ihre Erreichbarkeit ist über die Leitstelle sichergestellt. Dort koordinieren die Beschäftigten selbstverständlich auch zur Jahreswende rund um die Uhr alle Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, ist eine Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt zudem per E-Mail an die Adresse infektionsschutz@en-kreis.de möglich.

Letzter Termin für die Abgabe von Proben zur Trichinenschau vor Weihnachten ist Mittwoch, 20. Dezember. Nach Weihnachten ist dies am Mittwoch, 27. Dezember, von 8 bis 10 Uhr in den Räumen des Veterinäramtes im Schwelmer Kreishaus möglich. Erste Abgabe in 2024 am Dienstag, 2. Januar.

Die Abfallumladeanlagen in Gevelsberg (Hundeicker Straße 24-26) und Witten (Bebbelsdorf 73) sind in der Woche nach Weihnachten für private Anlieferer zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Container bitte nicht zuparken

Mit Blick auf den Abfall, der zum Jahreswechsel in großen Mengen zu entsorgen ist, bittet die Kreisverwaltung zudem darum, an Containerstellplätzen so zu parken, dass Entsorgungsfahrzeuge die Container jederzeit erreichen und leeren können. Zudem sollte Altglas nicht neben die Container gestellt werden, auch dies beeinträchtige den Abtransport erheblich. Wer auf Nummer sichergehen will, einen Platz für sein Altglas zu finden, der sollte die Umladeanlagen in Gevelsberg und Witten ansteuern. Dort stehen ausreichende Kapazitäten zur Verfügung.

Lesen Sie auch:

Erzieher-Lehre steht auf der Kippe, weil das Geld fehlt

Filmdreh im Schwelmer Tunnel: Märchen an Weihnachten auf ARD

Ennepetal: Verzweifelter Vater stiehlt Schokolade und Eis

Gevelsberg: 146-Euro-Knöllchen für Falschparken gezahlt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm