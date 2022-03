Krieg in Ukraine: Sirenen-Warntag im EN-Kreis fällt aus

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Sirenen-Warntag am Donnerstag fällt wegen des Krieges in der Ukraine aus. Die Menschen im EN-Kreis sollen nicht verunsichert werden.

Der für Donnerstag, 10. März, vorgesehene Probealarm der Sirenen in Nordrhein-Westfalen findet nicht statt. Das teilte das Innenministerium des Landes mit. Begründet wird die Entscheidung mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Eine denkbare Verunsicherung der Bevölkerung durch einen Sirenenalarm solle verhindert werden. Auch in den Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises wird daher darauf verzichtet, das Sirenenwarnsystem zu überprüfen.

Probealarm: Ennepe-Ruhr-Kreis testet seine Warn-Sirenen

Seit einigen Jahren findet dieser Test in NRW als so genannter Warntag jeweils an einem Donnerstag in den Monaten März und September statt. Ziel ist es, die Technik zu prüfen und die Bürger für die Bedeutung der unterschiedlichen Sirenentöne und das richtige Verhalten im jeweiligen Warnfall zu sensibilisieren.

Wie immer am ersten Samstag im Monat hatte die Leitstelle im Schwelmer Kreishaus auch am 5. März die vorhandenen Sirenen in den kreisangehörigen Städten ausgelöst. Jede Sirene war dabei nur für rund fünf Sekunden zu hören sein. „Dies ist ausreichend, um zu prüfen, ob die Verbindung zwischen Leitstelle und Sirene funktioniert“, heißt es von der Kreisverwaltung.

