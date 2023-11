Kripo fahndet in Gevelsberg: Wer hat die Einbrecher gesehen?

Die Polizei bittet um Hinweise. In Gevelsberg sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus gestiegen und haben deutliche Spuren hinterlassen.

Gevelsberg. Nach einem Einbruch in Gevelsberg fahndet die Kripo. Wer kann Hinweise geben? Was bisher bekannt ist.

Unbekannte Täter hebelten am Freitag zwischen 17.45 und 23 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Hagener Straße in Gevelsberg auf. So gelangten sie in das Haus und durchsuchten dort Schränke und Schubladen.

Zur Beute konnten zum Aufnahmezeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

