Kripo in Ennepetal: Wer kennt den jungen Mann mit der Kappe?

Ennepetal Nach einem Trickbetrug, dem eine Ennepetalerin (60) zum Opfer fiel, hat die Polizei Fotos vom Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Täter machte kräftig Beute und sein Opfer war eine 60-Jährige aus Ennepetal. Mehr als ein halbes Jahr nach der Straftat wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise. Fotos vom Tatverdächtigen, die nun veröffentlicht werden dürfen, sollen dabei helfen.

Passiert ist die Tat am 7. Juli vergangenen Jahres. Es ist ein Freitag, als die 60 Jahre alte Ennepetalerin gegen 14 Uhr einen Anruf erhält. Am anderen Ende spricht ein Mann, der sich ihr gegenüber als Bankmitarbeiter ausgibt. Dieser teilt der Ennepetalerin mit, dass ihre EC-Karte gesperrt werden müsse, da es sonst zu einer unberechtigten Abbuchung eines Onlinehändlers kommen würde. Um ihr zu helfen, würde ein Mitarbeiter seiner Bank vorbeikommen, die Karte abholen und ordnungsgemäß sperren.

Die Frau stimmte zu und kurze Zeit später erschien tatsächlich eine männliche Person an ihrer Wohnanschrift, um die Karte abzuholen. Die Ennepetalerin übergab ihre Karte, und es wurde vereinbart, dass ihr die Karte nach erfolgter Sperrung wieder zurückgebracht würde. Dies geschah aber nicht.

Dieses Foto zeigt den Tatverdächtigen. Wer erkennt den jungen, schlanken Mann? Foto: Polizei / Schwelm

Stattdessen schlugen der oder die Betrüger eiskalt zu. Noch am selben Tag wurde die EC-Karte an einem Bankautomaten in Ennepetal und bei einem Juwelier in Wuppertal eingesetzt. Am Bankautomaten wurde ein geringer vierstelliger Wert abgeholt. Beim Juwelier wurde Schmuck im mittleren dreistelligen Wert gekauft.

Dank der Videoüberwachung im Juweliergeschäft gibt es Bilder von einem Mann, der dort um 14.50 Uhr gefilmt wurde. Auf ihn konzentrieren sich nun die Ermittlungen. Die Polizei hat Fotos vom Gesuchten in ihrem Fahndungsportal eingestellt. Sie sind zu finden unter www.polizei.nrw eingestellt. Es handelt sich um einen augenscheinlich jungen, schlanken Mann, der ein dunkles T-Shirt, eine Jogginghose und Kappe trug.

Nun fragt die Polizei: Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen?

Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter

