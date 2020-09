Kruiner Tunnel Gevelsberg: Raser und verbotene Motorräder

Die Polizei - hier ein Archivbild - hat am Kruiner Tunnel zahlreiche Verehrsteilnehmer herausgewunken,

Gevelsberg/Hattingen. Die Polizei hat den Verkehr am Kruiner Tunnel in Gevelsberg kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Die Polizei hat am vergangenen Sonntag, 6. September, bei schönem Spätsommerwetter in Gevelsberg am Kruiner Tunnel sowie im Hattinger Wodantal Kontrollen durchgeführt. Zwischen 8 und 16 Uhr stellten die Beamten insgesamt 95 Verstöße fest. Der „Tagessieger“ rauschte auf einem Motorrad mit 79 km/h durch das Wodantal, wo 50 km/h erlaubt sind.

In Gevelsberg stellten die Beamten sieben Verwarngelder wegen Durchfahrt-Verboten aus – Zweiräder dürfen nicht durch den Tunnel – und neun Verwarngelder wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Dort sind 30 km/h erlaubt.