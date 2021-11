KuK in Schwelm: Neuer Wagen dank Aktion Mensch

Schwelm. Die Kontakt- und Krisenhilfe (KuK) kümmert sich um 350 Klienten im Ambulant Betreutem Wohnen. Der Verein mit Sitz in Schwelm hat 73 Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter der Kontakt- und Krisenhilfe im Ennepe-Ruhr-Kreis e. V. (KuK) freuen sich über einen neuen Dienstwagen für das Ambulant Betreute Wohnen (ABW). Möglich machte dies eine Förderung durch die Aktion Mensch. Geschäftsführer Jürgen Wanitzke: „Dank der Unterstützung der Aktion Mensch konnten wir einen dringend benötigten neuen Fiat Panda für unsere Arbeit im Ambulant Betreuten Wohnen anschaffen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind damit im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis bei der Unterstützung unserer zahlreichen Klienten unterwegs.“

Vor 35 Jahren gegründet

Der Verein mit seinen inzwischen 73 Mitarbeitern und 350 Klienten im ABW ist seit über 35 Jahren ein Anbieter von Eingliederungshilfen für chronisch psychisch erkrankte Erwachsene im Ennepe-Ruhr-Kreis. Er bietet Raum für Betroffene, die Wege aus ihrer Einsamkeit und Isolation suchen oder sich in einer Lebenskrise befinden. Chronisch psychisch erkrankte Menschen werden mit dem Ziel begleitet, dass sie ihre Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben wiedererlangen.

Den Betroffenen wird ein geschützter Raum zur Verfügung gestellt, indem eine offene, vertrauensvolle und partnerschaftliche Atmosphäre geschaffen wird. Damit wird zur Verbesserung der Lebenssituation chronisch psychisch erkrankter Menschen beigetragen und sie werden dabei unterstützt, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Die Kontakt- und Krisenhilfe e. V. leistet u. a. konkrete Hilfe durch Beratungsgespräche, Möglichkeiten zur Begegnung mit anderen Betroffenen in der Tagesstätte und den Kontakt- und Beratungsstellen, sowie bei der Bewältigung des Alltags durch regelmäßige Hausbesuche im Ambulant Betreuten Wohnen.

Die Kontakt- und Krisenhilfe im Ennepe-Ruhr-Kreis e. V. wurde 1984 als Patientenclub gegründet und hat sich im Laufe der Jahre zu einem Gemeindepsychiatrischen Zentrum entwickelt. Gemeindepsychiatrie bedeutet für den Verein, dass die Betroffenen so weit wie möglich wie alle anderen leben können, statt ausgegrenzt und an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Im Laufe der über 35-jährigen Vereinsgeschichte haben sich u.a. diese Angebote entwickelt.

Wichtiger Kooperationspartner

Die KuK arbeitet mit allen wichtigen sozialpsychiatrischen Kooperationspartnern des Kreises eng vernetzt zusammen (Sozialpsychiatrischer Dienst, Fachärzte, Kliniken, Jugendämter, Sozialämter etc.). Die KuK versteht sich als Gemeindepsychiatrisches Zentrum im Ennepe-Ruhr-Kreis. Geschäftsführer Jürgen Wanitzke erläutert das Konzept, das hinter der Arbeit des Vereins steht: „Gemeindepsychiatrie bedeutet für uns, dass die Betroffenen in die Gemeinde gehören und nicht ausgegrenzt und am Rand oder außerhalb unserer Gesellschaft leben müssen. Wir bieten daher psychisch erkrankten Menschen Schutzraum, individuelle Annahme und Hilfe bei Krisen. Wir unterstützen sie in allen Lebenslagen und gewähren ihnen Hilfe zur Selbsthilfe.“

