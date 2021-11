Kulturgemeinde Ennepetal: Neues von Lucy van Kuhl

Ennepetal. Kabarettistin Lucy van Kuhl kommt auf Einladung der Kulturgemeinde nach Ennepetal.

Die nächste Veranstaltung der Kulturgemeinde Ennepetal steht am kommenden Mittwoch in der Aula des Ennepetaler Gymnasiums bevor. Am 1. Dezember um 19.30 Uhr zeigt Lucy van Kuhl in ihrem neuen Programm, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes hat. Schließlich befinden wir uns alle im „Dazwischen“ zwischen Geburt und Tod, das man Leben nennt. Wie schlimm ist es, mal eine Zeit lang auf zwei halben Stühlen zu sitzen? Es geht auch nicht immer um ein „Entweder – oder“, sondern auch mal um ein „Sowohl als auch“. Wir sind alle Persönlichkeiten mit vielen Facetten, keiner hat nur eine. Die Hin- und Hergerissenheit gehört zum Leben dazu.

Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen aus dem Leben. In ihren sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern bringt sie’s auf den Punkt – und das Ein oder Andere steht natürlich auch zwischen den Zeilen.

Lucy van Kuhl wurde mit dem „Hans Bradtke-Förderpreis der Gema 2017“ ausgezeichnet. Die studierte Germanistin und Pianistin verbindet in ihren Liedern ihre beiden Steckenpferde Wort und Musik. Sie beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst und kombiniert auf charmant-unnachahmliche Weise Klavier-Kabarett mit Chansons. Lucy van Kuhl lebt in Südfrankreich, Berlin und auf Reisen.

Die Veranstaltung findet unter der 2G-Regel statt. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 10 Euro. Mitglieder der Kulturgemeinde haben freien Eintritt.

