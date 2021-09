Es gilt die 3G-Regel Kulturgemeinde Ennepetal startet in die neue Saison

Ennepetal. Die Kulturgemeinde Ennepetal nimmt nach langer, coronabedingter Pause ihr Veranstaltungsprogramm wieder auf.

Zum Start in die neue Saison wird am Mittwoch, 8. September, Michael Winkhaus (Wuppertal) über „Das Geheimnis um die Himmelsscheibe von Nebra“ sprechen.

Am 23. Februar 2002 beschlagnahmte die schweizerische Polizei in Basel in einer krimireifen Aktion ein Fundensemble aus der frühen Bronzezeit. Darunter befand sich auch die „Himmelsscheibe von Nebra“, eine Metallplatte mit Goldapplikationen, die offenbar astronomische Phänomene darstellt. Sie gilt als die älteste bisher gefundene Himmelsdarstellung und als einer der wichtigsten archäologischen Funde aus dieser Epoche. Im Vortrag soll neben der Fundgeschichte dargestellt werden, wie spannend auch die Suche nach der astronomischen Deutung sein kann. Die Bronzescheibe ist ein einzigartiges Zeugnis von wissenschafts- und religionsgeschichtlicher Bedeutung.

Sie enthüllt die Existenz einer bisher unbekannten Kultur im Herzen Europas und damit den Schlüssel zu einer verschollenen Welt, der wir die Grundlage unserer modernen Gesellschaft verdanken.

Der Astronomie verpflichtet

Michael Winkhaus ist Studiendirektor für Mathematik und Physik am Carl-Fuhlrott-Gymnasium in Wuppertal und fühlt sich schon seit langem der Astronomie verpflichtet.

Nach seinem Diplomphysikstudium an der Universität Dortmund absolvierte er den Aufbaustudiengang Astrophysik am Astronomischen Institut der Ruhr-Universität Bochum. Seit 2008 ist er neben seiner Lehrertätigkeit zusätzlich Lehrbeauftragter für Astronomie in der Physiklehrerausbildung.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17. Eintritt: 3 Euro (Abendkasse), Mitglieder frei.

Für die Veranstaltungen der Kulturgemeinde gilt die 3G-Regel (Zutritt nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder Getestete (Test höchstens 24 Stunden alt)). Vor und im Gebäude des RGE herrscht Maskenpflicht (FFP2- oder medizinische Maske – keine Stoffmasken oder Plastikschilde). Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Außerdem bestehen die üblichen Abstandsregeln.

