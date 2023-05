Kulturgemeinde Ennepetal: Top-Bilanz und spannender Ausblick

Ennepetal. Der neue Vorstand der Kulturgemeinde Ennepetal zog in seiner ersten Mitgliederversammlung eine positive Bilanz und kündigte Interessantes an.

Die erste Mitgliederversammlung mit dem neuen Vereinsvorstand der Kulturgemeinde Ennepetal fand in der Aula des Reichenbach Gymnasiums statt. Die frühere Vorsitzende Beatrix Adam bedankte sich mit einem Blumenstrauß für die von Dorothee Schumacher und ihrem Team geleistete Arbeit.

Beatrix Adam führte aus, dass sie stolz darauf sei, wie die Kulturgemeinde weitergeführt wird und lebendig weiter lebt. Dr. Wolfgang Grob gab einen Rückblick über die bisher stattgefundenen Veranstaltungen und berichtete über die Besucherzahlen in dieser Saison. Bis zum heutigen Stand zählte die Kulturgemeinde ab September 2022 über 3270 Besucher in ihren Veranstaltungen. Grob: „Nach der szenischen Lesung ,Alte Liebe’ mit Marielle Millowitsch und Walter Sittler am 16. Juni 2023 werden wir voraussichtlich weit über 3500 Zuschauer in der Aula des Reichenbach Gymnasiums als Gäste begrüßt haben.“ Zu dieser Veranstaltung werden noch ausreichend Karten an der Abendkasse erhältlich sein.

Besonders hohe Zuschauerzahlen (zwischen 280 und 350 Zuschauer) hatte die Kulturgemeinde beim Neujahrs-Musicalpotpourri, den Reise-Multivisionen von Reiner Harscher (Toskana), Hartmut Krinitz (Schottland) und der „KGE-Multivisions-Eigenproduktion“ des Vorstandsehepaares Schumacher-Grob mit ihrer Pick-up-Reise durch Namibia und Botswana. Auch die durchgeführten Tagesfahrten unter der Organisation und Leitung von Jutta Schlüter hatten einen großen Beliebtheitsgrad und waren immer frühzeitig ausgebucht.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Arno Adam zeigte eine professionelle Verwaltung der im Jahr 2022 verwendeten und zur Verfügung gestandenen finanziellen Mittel und wurde vom Kassenprüfer Bernd Engstfeld als vorbildlich bestätigt. Dem Schatzmeister und dem gesamten Vorstand wurden durch die Mitglieder einstimmig die Entlastung zugesprochen. Dr. Evelin Schütte wurde erneut zur dritten Kassenprüferin neben Volker Berg und Bernd Engstfeld gewählt.

Karin Dörhage stellte den aktuellen Mitgliederstand vor. Trotz Austritten aus überwiegend Alters- und Gesundheitsgründen ist die Mitgliederzahl aktuell auf 1606 Mitglieder gestiegen. Allein in dieser Saison konnte die Kulturgemeinde ab September 2022 insgesamt 167 neue Mitglieder begrüßen.

Höhepunkte der neuen Saison

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung gab Dr. Wolfgang Grob einen Ausblick auf die Veranstaltungen der kommenden Saison und stellte auch die Höhepunkte in kurzen Filmclips vor.

So erwartet die Kulturgemeinde zum Beispiel in zwei Lesungen Christine Westermann (18. Oktober 2023) und Ulrike Folkerts (1. Dezember 2023). Am 29. November 2023 wird Prof. Thorsten Benter von der Bergischen Universität Wuppertal zusammen mit seinen Lehrstuhlmitarbeitern zur Einstimmung in die Adventszeit eine Laser-Wissenschaftsshow in der Aula vorführen. Neben dem traditionellen Neujahrskonzert „Winterreise, eine musikalische Erzählung nach Franz Schubert“ am 12. Januar 2024 wird es in dieser Saison erstmals ein Weihnachtskonzert mit den Zucchini Sistaz (8. Dezember 2023) geben. Die kommende Saison wird musikalisch mit einem Irish Folk Abend am 7. Juni 2024 enden.

Darüber hinaus erwarten das Publikum zahlreiche Reise- und Adventure-Multivisionen, unter anderem werden Beatrix und Arno Adam über ihre Kreuzfahrt um die Welt berichten (26. Januar/28. Februar 2024).

Burkhard Lieverkus ist mit der redaktionellen Arbeit des neuen Programmheftes (Auflage 3500 Exemplare) in der Abschlussphase. Das mit vielen Bildern illustrierte Programmheft soll Ende August vorliegen und in Facebook und Instagram vorgestellt werden.

