Kulturhaus Schwelm erreicht zweites Obergeschoss

Bürgermeister Stephan Langhard, Thomas Striebeck, Leiter des Zentralisierungsprojektes, Bauleiter Tobias Schücker und Polier Uwe Hütten (von links) beim Gang durch das Erdgeschoss des Kulturhaus-Gebäudes an der Römerstraße, an dem jetzt bereits die Außenwände für das zweite Obergeschoss montiert werden.

Schwelm. Darum erkennt der Besucher die Innenstadt in Schwelm kaum wieder.

Voll im Zeitplan liegt der Bau des Kulturhauses an der Römerstraße. Das ist aufgrund des Wintereinbruchs vor kurzem keine Selbstverständlichkeit. Der Neubau hat inzwischen das zweite Obergeschoss erreicht.

Es ist noch nicht lange her, da blickte man auf der Baustelle für das Kulturhaus an der Römerstraße insofern noch wortwörtlich in die Tiefe, als zunächst einmal nach der Rüttelstopfbohrung zur Verdichtung des Baugrundes alle notwendigen Erdarbeiten getätigt werden mussten. Kaum war die Bodenplatte gelegt, wuchs das Gebäude selbst rasch in die Höhe.

In Fertigbauweise erstellt

Waren soeben erst die in Fertigbauweise hergestellten Außenwände für das Erdgeschoss – in dem die Stadtbücherei ihren neuen Standort finden wird - montiert worden, so wurden auch schon die Außenwände für das erste Geschoss angeliefert, indem einmal die VHS ihre Kurse durchführen wird.

Blick vom Wilhelmparkplatz aus: Der Bau des neuen Kulturhauses hat inzwischen das zweite und oberste Geschoss erreicht. Foto: Satdt / Heike Rudolph

Inzwischen arbeitet die Mannschaft der Firma Lühn Bau um Bauleiter Tobias Schücker und Polier Bernd Hütten bereits am zweiten und letzten Obergeschoss, das der Städtischen Musikschule Schwelm vorbehalten sein wird. Ist darauf erst einmal das Dach gesetzt worden, ist der Rohbau fertig.

Bekanntlich trägt das Land NRW mit insgesamt 7,3 Millionen an Fördermitteln das gesamte Baukostenvolumen des Schwelmer Kulturhauses, das ein Kulturmagnet und auch sonst ein Impulsgeber für Schwelms neue Mitte sein wird.

Unablässig dreht sich zurzeit der Betonmischer auf der Baustelle. In Kürze werden die Treppenhäuser eingebaut. Es riecht aufregend nach Baustelle, und in der Tat gewinnt man schon jetzt einen sehr dichten Eindruck auch vom Gebäudeinneren, seinem Aufbau, seinen Nutzungsbereichen, seinen Anlagen.

Baustellenbesuche sind immer eine Kombination aus bereits Gebautem und noch Fertigzustellendem. Beim gemeinsamen Gang von Bürgermeisters Stephan Langhard mit dem Leiter des Zentralisierungsprojektes, Thomas Striebeck, und den Lühn-Bau-Fachleuten durch das Erdgeschoss konnte der 54 Meter lange und ca. 14 Meter breite Baukörper bereits ein großes Plus ausspielen: Dank seiner zahlreichen Fenster entsteht eine lichtdurchflutete Willkommensatmosphäre. Man kann sich gut vorstellen, dass sich die Besucher im Kulturhaus wohl fühlen werden und dass das zentralgelegene Kulturhaus ein attraktiver Anlaufpunkt in Schwelms Innenstadt sein wird. Das Gebäude wirkt nicht nur freundlich und großzügig, sondern auch sehr bürgernah. Dazu dürfte auch die geplante Außenfläche mit schöner Aufenthaltsqualität zur Wilhelmsparkseite hin beitragen.

Bürgermeister Stephan Langhard zeigte sich erfreut darüber, dass der Wintereinbruch die Baustelle nicht zurückgeworfen hat; wie zu hören war, musste zwar einige Tagepausiert werden, doch die Mannschaft von Lühn Bau kompensiert dies aktuell durch eine Sechstagewoche.