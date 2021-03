Kulturszene in Schwelm zieht aus Coronakrise auch Kraft

Schwelm. Darum will Brigitte Gregor-Rauschtenberger dem „umfangreichen Kulturleben in Schwelm eine Stimme geben“.

Als nach zwei Stunden der erste Schwelmer Kulturaustausch per Videoschaltung endete, hatten die Beteiligten nicht nur das Coronajahr 2020 mit seinen z.T. anhaltend-bösen Folgen für die Kulturschaffenden kritisch in den Blick genommen, sondern auch beschlossen, dem Kulturleben der Stadt so schnell wie möglich neue Impulse zu geben. Eingeladen zu diesem Gespräch hatte Bürgermeister Stephan Langhard, der damit einen Vorschlag von Brigitte Gregor-Rauschtenberger aus dem Kulturausschuss aufgenommen hatte.

Brigitte Gregor-Rauschtenberger geht es vor allem darum, dem „umfangreichen Kulturleben unserer Stadt eine Stimme zu geben. Ich möchte aber nicht nur, dass wir sagen, was nicht geht, sondern auch darauf hinarbeiten, dass es irgendwann wieder bergauf geht. Wie können wir unsere Kunst und Kultur wieder erleben, auch in kleineren Formaten?“, fragte die Vorsitzende des Fördervereins der Städtischen Musikschule Schwelm.

Kunst vermisst Planungssicherheit

Mit der Frage „Wie haben Sie das zurückliegende Jahr erlebt?“, bat Stephan Langhard die kreativen Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen zunächst um ein persönliches Stimmungsbild. Und das spricht eine klare Sprache: Ob ausgefallene Malkurse, nicht zustande gekommene Bühnenauftritte – die Folgen der Pandemie für die Betroffenen auch in Schwelms Kulturszene sind tiefgreifend. Manch einem sind handfeste Einnahmen weggebrochen, andere finanzieren sich durch einen Hauptberuf.

Es werde „einem ein großer Teil der Arbeit genommen“, so Lea Bergen (Gesang/Gesangsunterricht). „Man hat manchmal keinen Schwung und keine Lust mehr“, sagt Christa Wolff (Grafik/Design). Vor allem das Hin- und-Her von Verboten und Erlaubnissen setzte und setzt vielen zu, denn es gestattet „keine Planungssicherheit“, wie Andreas Winkelsträter und Marc Neumeister vom Leo-Theater deutlich machten. „Die Pandemie hat uns mehr erwischt, als wir es alle wahrhaben wollen“, sprach Dacho-Chefin Christiane Sartor vielen aus dem Herzen. Gleichzeitig merkte man aber doch auch, dass alle gleichermaßen die „Hoffnung erfüllt, dass das Vermisste wieder kommt“, so eine Teilnehmerin der Runde.

Die einen haben die „fertigen Stücke in der Schublade“ (Sabine Masmeier-Wegemann, Flick-Flack-Theater), andere suchen online den Weg an die Öffentlichkeit, „aber das ist nicht dasselbe wie die direkte Begegnung“. Man bewegt sich ein wenig zwischen Melancholie und Ungeduld darüber, derzeit nicht so umfassend kreativ tätig sein zu können, wie man dies gerne möchte.

Obwohl aktuell vieles nicht möglich ist, hat man der Krise doch auch Energie abgetrotzt. An diese „Lichtblicke“ erinnerte Evalena Greif (städt. Fachbereichs Kultur/Sport). Vielen in bester Erinnerung geblieben ist die von der EN-Agentur entwickelte Ausstellungsreihe „ArtEN“. Dietrich Dinges (EN-Agentur) informierte über Fördermöglichkeiten für Kulturschaffende und empfahl jedem eine individuelle Beratung.

Im Verlauf der Diskussion wurden auch Statements abgegeben und „Ideen diskutiert, die Kulturschaffende näher zusammenführen“ und überhaupt sichtbarer machen könnten. Die Fotodesignerin Gabriele Reckhard wünscht sich in Schwelm „mehr Förderung für Bildende Kunst“. Für Thomas Plischke („Spinnerei Schwelm“) ist das „kulturelle Leben der Stadt auch das soziale Leben der Stadt“. Für Dorothea Nölle „macht der künstlerische Input an sich die Stadt aus“. Das sei in Schwelm ausbaufähig. Sie hätte für Schwelmer Künstler gerne einen Raum zur Verfügung, der „einfach zugänglich sein sollte und der lebt und belebt werden darf“, und nicht so wie beim „erlesenen Bildungsbürgertum“. Als wichtig gelten auch Veranstaltungsräume für Künstler, „die keine Säle (mit hohen Mietkosten) füllen“, äußerte Dietrich Rauschtenberger. Eine Lösung „zwischen Haus Martfeld und dem Ibach-Haus“, wobei Evalena Greif hier mit den günstigen Mietkonditionen von Haus Martfeld warb. Nach Einschätzung des Unternehmers Ralf Stoffels ist in Bezug auf die Finanzierung von Anliegen „Geld nicht das Problem“. Er regte eine Plattform an, über die sich die Kulturschaffenden miteinander vernetzen sollten, denn „nicht jeder kennt schon jeden“.

Gegen Ende des Kulturaustauschs wurde die Idee in die Runde geworfen, „nach Corona als Befreiungsschlag“ vielleicht in der Fußgängerzone ein Fest zu gestalten, gerne auch mit Workshops unter Beteiligung der Bürger und vielleicht sogar als jährlich wiederkehrendes Fest. „Schön, dass es diese Runde gibt!“, meinte Daniel Hinzmann. Kattrin Deufert („Spinnerei Schwelm“) merkte an: „Kultur kann nur durch Austausch entstehen. Die Menschen brauchen die Kultur!“ Ein zweites Treffen soll es in einigen Wochen geben.

Sie hatten am Kulturaustausch teilgenommen

Die Teilnehmer des Abends waren:

Jasmin Arnold, Lea Bergen, Enzo Caruso, Herr und Frau Deufert, Frederik Diergarten, Dietrich Dinges, Tina Grams, Evalena Greif, Daniel Hinzmann, Dr. Frauke Hortolani, Dr. Bärbel Jäger, Bürgermeister Stephan Langhard, Steve Lausberg, Claudia Lipka, Oliver Maikranz, Marc Neumeister, Dorothee Nölle, Katja Pfaffenbach, Brigitte Gregor-Rauschtenberger, Dietrich Rauschtenberger, Gabriele Reckhard, Heike Rudolph, Christiane Sartor, Ralf Stoffels, Nicole van Velzen, Madita Wackernagel, Sabine Masmeier-Wegemann, Gabriele Weidner, Lilia Weirich, Stefan Wiesbrock und Andreas Winkelsträter.