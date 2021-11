„Kunst kann überall“: Preisübergabe vor dem Rupprechthaus

Gevelsberg. Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma hatte für die Stadt Gevelsberg ein ganz besonderes Geschenk dabei.

Erst wurde Gevelsberg zum Sieger gekürt, jetzt gab es Besuch von der Stiftung Lebendige Stadt. Fritz Schramma, der ehemalige Kölner Oberbürgermeister und Vorstandsmitglied der Stiftung, hatte ganz besondere Geschenke dabei: Die 15.000 Euro Prämie und eine Plakette als Anerkennung für den ersten Platz bei dem Wettbewerb „Kunst kann überall“.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

256 Städte innerhalb und außerhalb von Deutschland hatten sich beworben und gehofft, mit ihrem kulturellen Engagement in der Corona-Krise die Stiftung Lebendige Stadt zu überzeugen. Es gab vier Nominierte. Das Rennen hat aber die Stadt Gevelsberg gemacht. Vor allem das Christian Awe-Kunstwerk an der Fassade am Rupprechthaus wurde von der Jury als preiswürdig bewertet. Der Umgang mit dem Rupprechthaus in Zeiten von verödenden Innenstädten sei ebenfalls vorbildlich, ebenso wie die Idee, ein Haus der Begegnung mit kultureller Ausrichtung zu schaffen. Und das Haus bereits zu nutzen, auch wenn der Umbau noch gar nicht begonnen hat. Bekanntlich ist hier der Einzug von Stadtbücherei und Musikschule geplant. Die weitere Nutzung soll im Rahmen der Bürgerbeteiligung entschieden werden, die am 4. Dezember mit einem Erlebnisspaziergang beginnen wird. Von der Siegerprämie würde Bürgermeister Claus Jacobi gerne eine Kunstprojekt mit Jugendlichen in dem leerstehenden Kaufhaus realisieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm