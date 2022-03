Kunsthalle Gevelsberg zeigt Werke von Ulrike Theusner

Gevelsberg. Die Kunsthalle Gevelsberg kündigt eine neue Ausstellung an. In deren Mittelpunkt steht die Künstlerin Ulrike Theusner.

Die Kunsthalle Gevelsberg präsentiert vom 20. März bis 19. Juni in einer Einzelausstellung Arbeiten von Ulrike Theusner, die bisher noch nie öffentlich gezeigte Arbeiten mit Werken aus der Sammlung Hense zusammenführt.

Mit dem Reichtum der Techniken – von der kontrastreichen Pastellkreidemalerei über die zarte Monotypie bis hin zur feinen und präzisen Kaltnadelradierung oder der gestischen Tuschezeichnung – schaffen die für die Ausstellung ausgewählten Werke eine Welt des Wahnsinns, der Verve, der Lust, bisweilen des Deliriums. Ein ständiges Pendeln innerhalb zweier Extreme, jenseits von Optimismus und Pessimismus. Mit vorherrschenden Ambivalenzen und Dichotomien schildert Theusner meisterhaft eine durch Selbstbespiegelung gelähmte Realität.

Zu sehen sind zahlreiche Einzel- und Gruppenporträts eines Menschenalters, darin Sinnsuche und Trägheit, Zuversicht und Müdigkeit, Lebensfreude und Einsamkeit, Eitelkeit und Verwirrung. Während die virtuos gezeichnete Linie den Lauf und die Wandlung des ekstatischen Geschehens – wie ein Faserbündel – festhält, stehen die lebensvollen und naturgetreuen Protagonisten in der Mitte, auch wenn es kein Inneres gibt und dies nur die Illusion einer Verankerung ist.

Schelmisches Lachen

Mit den titelgebenden Kapriolen – tanzenden Luftsprüngen, übermütigen Possen, schelmischen Gesichtern und lachenden Fratzen – verweist die Künstlerin auf die Ästhetik einer theatralischen Darbietung, eines dauerhaften Verlangens nach Performance und Selbstinszenierung. Zwischen einem lethargischen Blick und einem verrückten Giguetanz bilden die Werke ein bitter-süßes Fresko einer Generation.

Ulrike Theusner (geboren 1982) ist eine deutsche Zeichnerin, Malerin und Grafikerin. Sie studierte an der in Weimar und Nizza.

Seit mehr als 30 Jahren sammelt der Unternehmer Frank Hense zeitgenössische Kunst. Durch einen Anstoß des Gevelsberger Bürgermeisters Claus Jacobi erfuhr er 2019 von der Möglichkeit, die 1913 erbaute Friedenskapelle in der Schillerstraße zu erwerben.

In den Jahren 2020 bis 2021 wurde das ehemalige Haus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde unter Beachtung des Denkmalschutzes aufwendig renoviert. Im Juni 2021 eröffnete nun die Kunsthalle Gevelsberg in Frank Henses Geburtsstadt. Neben der Kunsthalle Hense in Gescher, die seit 2018 der Öffentlichkeit zugänglich ist, ist dies bereits sein zweiter Ort für Einzel- und Gruppenausstellungen, an dem Werke aus den Beständen der eigenen Sammlung sowie Leihgaben von außerhalb gezeigt werden.

Eröffnung der Einzelausstellung „Kapriolen“ mit Werken von Ulrike Theusner ist am Sonntag, 20. März, um 15 Uhr.

