Verleihung am 8. September

Verleihung am 8. September Kunstpreis Ennepe-Ruhr: Jury hat entschieden

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Jury für den Kunstpreis Ennepe-Ruhr hat Werke von 20 Künstlern für eine Ausstellung in Witten ausgewählt. Drei von ihnen erhalten den Preis.

Malereien, Fotografien, Performance-Kunst, Installationen und Videoprojektionen, die Resonanz auf die siebte Ausschreibung für den „Kunstpreis Ennepe-Ruhr“ bescherte der Jury einiges an Arbeit. In den Postkisten stapelten sich am Ende der Bewerbungsfrist 163 Werke von 75 Künstlerinnen und Künstlern.

„Sie alle haben sich sehr ideenreich, kreativ und auf hohem Niveau mit dem vorgegebenen Thema ,Liebe deine Welt’ auseinandergesetzt“, zogen die Jurymitglieder eine positive Bilanz.

Jury gut beschäftigt

Gut fünf Stunden waren Christoph Kohl (Institutsleiter und Kurator des Märkischen Museums Witten) als Juryvorsitzender und Sabine Kelm-Schmidt (stellvertretende Landrätin) sowie die fachkundigen Jurymitglieder Dagmar Dörken Vogt, Rosi Wolf-Laberenz, Werner Kollhoff und Klaus Krägeloh mit den Bewerbungen beschäftigt, nahmen die Unterlagen sowie Fotos und Videos unter die Lupe.

Am Ende einigten sich die Fachleute auf die 20 Künstlerinnen und Künstler, deren Werke vom 1. Juli bis 24. September im Märkischen Museum Witten zu sehen sein werden.

Ausgewählt wurden: Ida Andrae & Lea Carla Diestelhorst (Herdecke/Dortmund), Andreas Blum (Sprockhövel/Duisburg), Daniela Cardinal (Sprockhövel), Lea Carla Diestelhorst (Herdecke/Essen), Marko Dowald (Ennepetal), Petra Füth (Hattingen), Dimitri Geshengorin (Witten/Dortmund), Bernd Gichtbrock (Witten), Christiane Heller (Gevelsberg), Annette Jellinghaus (Gevelsberg), Sophia Kirst (Sprockhövel), Sarah Johanna Köster (Witten), Hannah Long (Witten), Peter Lück (Witten), Christoph Mandera (Witten), Mario Moths (Witten/Marl), Sabine Rath-Korfmann (Witten), Tanja Rauschtenberger (Schwelm/Aachen), Kirsten Rönfeldt (Schwelm/Radevormwald), Gabriele von Scheidt (Hattingen).

Frühere Preisträger Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger waren:

2011 Gudrun Kolibius-Best (Herdecke), Patrick Borchers (Herdecke) und Stephan Marienfeld (Hattingen). 2013 Peter Kosch (Witten), Anna Recker (Luxenburg/Hattingen) und Verena Wagner (Essen/Wetter). 2015 Katharina Benke (Witten), Petra Böttcher-Reiff (Herdecke) und Monika Wellnitz (Hattingen). 2017 Till Hausmann (Düsseldorf/Schwelm), Leuchtstoff (Witten) und Philipp Valenta (Hattingen). 2019 Harald Kahl (Witten), Anna Maria Schönrock (Nürnberg/Witten) und Angelika Wischermann (Wien/Herdecke). 2021 Sigrid Geerlings-Schake (Hattingen/Lünen), Sarah Johanna Köster (Witten) und Gabriele von Scheidt (Hattingen).

Sie alle können sich noch Hoffnungen auf den „Kunstpreis Ennepe-Ruhr 2023“ machen. „Es wird drei gleichberechtigte Prämierte geben. Wer dies sein wird und wer die damit jeweils verbundenen 1500 Euro erhält, das wird im Rahmen einer Preisverleihung am Freitag, 8. September, bekannt gegeben“, erläutert Claudia Breitenborn von der Kreisverwaltung.

Der Kunstpreis wird seit 2011 alle zwei Jahre vergeben. Die bisherigen Themen lauteten „Zusammenhalt“, „Wassergleich“, „Arbeitswelten und Natur“, „Freiheit“, „Heimat/Verortung“ sowie „Zwischen Nähe und Distanz“. An diesen Ausschreibungen haben sich gut 500 Künstlerinnen und Künstler mit mehr als 1300 Werken beteiligt.

