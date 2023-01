Kupferdiebe in Gevelsberg: Immer wieder derselbe Friedhof

Gevelsberg/Wetter. Kupferdiebe haben auf dem Friedhof an der Berchemallee in Gevelsberg zugeschlagen. Mal wieder. Es gibt eine Auffälligkeit bei den Taten.

Und wieder auf dem Kommunalfriedhof an der Berchemallee in Gevelsberg: Ein oder mehrere Tatverdächtige entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Fallrohre aus Kupfer. Die Rohre waren am Verwaltungsgebäude angebracht, von wo der oder die Täter sie abmontierten. Laut Polizei handelt es sich um fünf Rohre, die erbeutet wurden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Nicht das erste Mal schlagen Kupferdiebe auf dem Friedhof Berchemallee zu. Mitte vergangenen Jahres wurde der Friedhof binnen weniger Wochen (einmal im April, dann im Juli) gleich zweimal zum Tatort. Beide Male hatten es die Diebe auf die Kupferfallrohre an den Gebäuden abgesehen, im Juli auch noch auf die Vasenhalter aus Messing, die an einer Fassade angebracht waren und gestohlen wurden. Der Schaden summierte sich auf mehrere Tausend Euro.

Auffällig: Wie schon im Juli vergangenen Jahres schlugen auch in dieser Woche Kupferdiebe im selben Tatzeitraum nicht nur auf dem Gevelsberger Friedhof zu, sondern auch in Wetter. Laut Polizei entwendeten Unbekannte in der gleichen Nacht mehrere Kupferfallrohre von einem Gebäude auf einem Friedhof in Alt-Wetter. Es lägen zwar keine Hinweise auf einen Tat-Zusammenhang vor, erklärte Sonja Wever von der Polizei-Pressestelle. Da der aber nicht auszuschließen ist, hatte sich die Behörde entschieden, beide Fälle in einer einzigen Mitteilung zusammen zu vermelden.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

