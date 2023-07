Kurioser Einsatz: Kind steckt mit Kopf in einem Eimer fest

Die Feuerwehr Schwelm wurde am Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen.

Schwelm. Kind steckt mit Kopf im Eimer fest: Eltern alarmieren Feuerwehr und Rettungsdienst in Schwelm.

Zu einer ungewöhnlichen Hilfeleistung wurden Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagabend alarmiert. In einer Wohnung in der Hattinger Straße hatte sich ein Kleinkind einen Eimer über den Kopf gestülpt und dieser ließ sich dann nicht mehr vom Kopf des Kindes lösen. Nach mehreren eigenen Versuchen den Eimer zu lösen alarmierten die besorgten Eltern die Feuerwehr.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell helfen. Der Kunststoffeimer wurde mit einem Seitenschneider eingeschnitten und dann vorsichtig vom Kopf des Kindes gezogen. Nach seiner Befreiung wurde das Kind vom Rettungsdienst untersucht, es blieb aber glücklicherweise vollkommen unverletzt und konnte von der glücklichen Mutter umarmt und getröstet werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit fünf Einsatzkräften der hauptamtlichen Wachbesatzung, dem Rüstwagen und einem Rettungswagen vor Ort. Der Einsatz endete gegen 19.45 Uhr.

