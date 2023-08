Kurze Wege zum Traumberuf: Schwelmer Schule hat die Lösung

Schwelm. Viele Azubis fahren lange Wege bis zu ihrem Ausbildungsbetrieb. Muss nicht sein, meint eine Schwelmer Schule und präsentiert jetzt die Lösung.

Die Realschule in Schwelm entlässt in jedem Jahr etwa 100 junge Menschen in die Ausbildungs- und Berufswelt. Seit vielen Jahren durchlaufen die Schülerinnen und Schüler der Schule ein umfassendes Berufsvorbereitungsprogramm, welches bereits im Jahrgang sieben beginnt und erst am Ende der Klasse zehn endet.

Trotzdem ist in den letzten Jahren zunehmend zu beobachten, dass die Schülerinnen und Schüler beim Verlassen der Schule noch keine eigene Berufs- beziehungsweise Ausbildungsperspektive entwickeln konnten. Gleichzeitig erreichen die Schule zunehmend Anfragen umliegender Firmen, die zunehmend Schwierigkeiten haben, Bewerber für ihre Ausbildungsstellen zu finden. „Hier scheint es ein erhebliches Defizit in der Vermittlung zwischen Ausbildungsbetrieb und Abschlussabsolvent zu geben“, so Schulleiter Marco Unger.

„Hier wollen wir ansetzen und eine Plattform schaffen, die es unseren Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich in der Umgebung der eigenen Schule über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, und im Idealfall konkrete Kontakte zu den lokalen Betrieben zu knüpfen“, so Unger weiter. Die Schule erhofft sich eine Win-Win-Situation für Ausbildungsbetriebe und Interessierte.

Tag der Ausbildung in Schwelm

Am Donnerstag, 23. November, plant die Schule daher einen „Tag der Ausbildung“ auf dem Gelände der Realschule. Hier soll ortsnahen Betrieben, Behörden und Institutionen die Möglichkeit gegeben werden, sich und ihr Angebot zu präsentieren. Zu diesem Zweck hat die Schule bereits im Frühjahr eine Interessensabfrage bei ortsansässigen Betrieben und Behörden gestartet, die auf großes Interesse gestoßen ist. Derzeit läuft die konkrete Anmeldephase. „Wir suchen für diesen Tag noch Betriebe, die die Gelegenheit nutzen und sich und ihre Berufsfelder in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr unseren Schülerinnen und Schülern der gesamten Jahrgänge acht, neun und zehn vorstellen möchten“ so Schulleiter Unger.

Auch das Märkische Gymnasium Schwelm hat Interesse bekundet und wird seinen Schülerinnen und Schülern ebenfalls die Teilnahme ermöglichen. Besonders freut es die Schule, dass Bürgermeister Stephan Langhard die Schirmherrschaft übernommen hat und die Veranstaltung mit eröffnen wird.

Weitergehende Informationen sowie das Anmeldeformular finden sich auf der Homepage der Schule unter www.dbr-schwelm.de. Für telefonische Rückfragen ist das Sekretariat der Realschule unter der 02336-3265 zu erreichen.

