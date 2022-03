Landtagswahl: EN-Kreis nennt Frist für wichtige Entscheidung

Wähler geben in einem Wahllokal ihre Stimme ab. Für die Landtagswahl im Mai läuft in wenigen Tagen im Ennepe-Ruhr-Kreis eine wichtige Frist ab.

Schwelm. Im Mai sind Landtagswahlen. In wenigen Tagen läuft im Ennepe-Ruhr-Kreis eine Frist ab, die aufs Wählerverhalten großen Einfluss haben wird.

Noch bis zum kommenden Donnerstag, 17. März, 18 Uhr, können beim Ennepe-Ruhr-Kreis Wahlvorschläge für die Direktkandidaten in den Landtagswahlkreisen 104, 105 und 106 eingereicht werden. Darauf weist die Kreiswahlleitung hin.

Die zuständigen Kreiswahlausschüsse werden anschließend darüber entscheiden, welche Wahlvorschläge die gesetzlich vorgegebenen Kriterien erfüllen und damit für die Wahl zugelassen werden können.

Das Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises ist für die Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, in drei Wahlkreise aufgeteilt:

Wahlkreis 104

Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III mit den Stadtbezirken 4 Eilpe/Dahl und 5 Haspe der kreisfreien Stadt Hagen sowie den Städten Breckerfeld, Ennepetal und Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis)

Wahlkreis 105

Ennepe-Ruhr-Kreis I mit den Städten Hattingen, Schwelm, Sprockhövel und Wetter/Ruhr

Wahlkreis 106

Ennepe-Ruhr-Kreis II mit den Städten Witten und Herdecke

Parteien, die nicht im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus NRW im Deutschen Bundestag vertreten sind, benötigen für den Vorschlag eines Direktkandidaten Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises.

Gleiches gilt für Wählergruppen und Einzelbewerber. In diesem Zusammenhang lautet der Hinweis aus dem Schwelmer Kreishaus: Statt der sonst notwendigen 100 Unterschriften sind für die diesjährige Wahl nur 50 erforderlich. Dieses Absenken wurde kurzfristig gesetzlich geregelt.

Bei der Landtagswahl hat jeder Wähler – im EN-Kreis werden es rund 260.000 sein – zwei Stimmen. Mit der Erststimme entscheidet er sich für einen Direktkandidaten in seinem Wahlkreis, mit der Zweitstimme für die Landesliste einer Partei.

128 Abgeordnete werden mit relativer Mehrheit direkt in den Wahlkreisen gewählt. Die übrigen Sitze im Parlament am Rhein in Düsseldorf werden aus Landeslisten der Parteien vergeben.

