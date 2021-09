Gevelsberg. Ein bisschen so wie früher: Lange Einkaufsnacht in der Gevelsberger Innenstadt. Die Mittelstraße ist gesperrt.

Die Laune der Menschen auf der Mittelstraße ist gut, trotz des verregneten Abends. Bei der langen Einkaufsnacht am Freitag in Gevelsberg fühlte es sich ein bisschen so wie vor der Pandemie an. Es wurde gebummelt. Auf ein umfassendes Rahmenprogramm wurde von Pro City zwar verzichtet, ein Erlebnis war der Abend dennoch. Nicht nur wegen der roten Teppiche, die für die Gäste ausgerollt wurden. Und das nicht nur auf sprichwörtliche Weise.

So wie früher wurde auch die Haupteinkaufsstraße für den Autoverkehr gesperrt - zwischen Timpen und der Einmündung Wittener Straße. So sollen Kundinnen und Kunden beim abendlichen Bummel die Abstände besser einhalten können. Außerdem wird so Platz für die Gastronomiebetriebe geschaffen, die ihre Außenbereiche erweitern konnten. Auch wenn die erhoffte lauschige Sommeratmosphäre ausblieb, für sonnige Gemüter sorgte die Pro-City-Veranstaltung trotzdem.

