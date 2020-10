Lange Rückstaus wegen Brückenbaustelle in Gevelsberg

Gevelsberg. Die Arbeiten an der Eichholzbrücke in Gevelsberg und die Vollsperrung auf der A1 haben für lange Rückstaus gesorgt. Hier alle Infos.

Der Bau der neuen Eichholzbrücke über die Autobahn 1 ist von Samstag auf Sonntag einen wichtigen Schritt weitergekommen. Alle Arbeiten konnten wie geplant ausgeführt werden, so dass es für die Freigabe des Bauwerks wie auch für den Rückbau der Behelfsbrücke endlich eine belastbare Aussage gibt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückstau auf Autobahn: 30 Minuten Wartezeit

Seit fünf Jahren ein Dauerthema Die Geschichte der Baustelle im Kurz-Überblick: Juli 2015: Die Brücke wird für den Schwerlastverkehr über 7,5 Tonnen gesperrt – und später für Fahrzeuge mit mehr als 2,10 Metern Breite. Dezember 2015: Die Fahrbahn auf der Eichholzbrücke wird baulich eingeengt, weil trotz Verbotshinweise immer noch Lkw darüber rollen. August 2018: Straßen NRW stellt tonnenschwere Blöcke vor Brücke auf, immer noch würden Brummis die Abkürzung über die Brücke nehmen. März 2019: Nach langem Hin und Her über die Vorgehensweise und der Diskussion um einen Grundstückskauf wird die Baustelle eingerichtet. Juni 2019: Aufbau der Behelfsbrücke. August 2019: Freigabe der Behelfsbrücke. September 2019: Die alte Bogenbrücke wird abgerissen. März 2020: Beginn der Montage für die neue Eichholzstraßenbrücke. Ende Oktober 2020: Voraussichtliche Freigabe der neuen Brücke und Beginn des Rückbaus der Behelfsbrücke

Vorweg aber zuerst ein Blick auf die Verkehrslage. Die für die Arbeiten notwendige Vollsperrung der A 1 im Brückenbereich – von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr – hat wie zu erwarten für zähfließenden Verkehr und mehrere Kilometer lange Rückstaus auf der Autobahn geführt. Die Wartezeit in Richtung Dortmund betrug Sonntag Mittag beispielsweise rund 30 Minuten. Laut Polizeileitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises gab es auf der A 1 bzw. den Autobahnausweichstrecken mehrere kleinere Zwischenfälle (Auffahrunfall, ein Fahrzeug mit Panne blockierte den Verkehrsfluss etc.), aber keine schweren Unfälle. Auch von den Umleitungsstrecken für den Nahverkehr auf EN-Gebiet sind laut Polizei keine Unfälle bekannt.

Arbeiten beginnen mit Schauer

Zurück zur Brückenbaustelle. Der Arbeitsablauf profitierte vom Wetter, dass – bis auf einen Schauer gleich zu Beginn am Samstagabend – weitgehend trocken blieb. Sobald die Autobahn frei war, begann das 14-köpfige Team um Bauleiter Patrick Remke von der Firma Amand Bau NRW mit der Demontage der Holzverschalung an den Kappen seitlich des neuen Brückenbauwerkes. Auf diesen Kappen verläuft später der drei Meter breite Geh- und Radweg in Richtung Gevelsberg bzw. etwas schmalere Gehweg in Richtung Silschede. Im Morgengrauen waren alle winkelförmigen Schalbretter entlang der 70 Meter langen Brücke von Hand entfernt. Als am Sonntagmorgen die Sonne aufging, „sah es auf der Autobahn aus wie Kraut und Rüben“, erklärte der Bauleiter.

Nachdem die Fernstraße unter der Brücke wieder frei gekehrt war, ging es gegen 8 Uhr mit dem aufwendigsten Teil der Arbeiten weiter. Die Fugen zwischen den vier einzelnen Längsbauteile auf der Unterseite der neuen Brücke mussten zum Schutz der ganzen Konstruktion verfüllt werden. Fünf Arbeitsbühnen wurden dafür auf der Autobahn aufgestellt. Eine Fuge ist 3,5 Zentimeter breit und das Verfüllen Sache von Experten, die eigens dafür zertifiziert sind. Es war viel Arbeit für die drei Fachleute vor Ort, die die insgesamt 210 Fugen-Meter dann aber doch deutlich früher, als es möglich gewesen wäre, erledigt hatten. Bauleiter Patrick Remke hatte vorsichtshalber zehn Stunden dafür eingeplant.

Neue Brücke wird auf Risse und Schäden geprüft

Zeitgleich lief an anderer Stelle der neuen Brücke schon die Bauwerk-Prüfung, eine Kontrolle, ob alle Arbeiten korrekt ausgeführt wurden. Mitarbeiter vom Auftraggeber Straßen.NRW kontrollierten den Korrosionsschutz der Konstruktion und untersuchten das Bauwerk nach Rissen und Schadstellen. Die Bauwerk-Prüfung ist Teil der Bauabnahme. Bis auf ein paar optische Kleinigkeiten gab es nichts zu beanstanden, war zu hören.

A 1-Sperrung gegen 18 Uhr wieder aufgehoben

Am Ende blieben alle Arbeiten im Zeitplan, so dass die Autobahn um 18 Uhr am Sonntag wieder freigegeben werden konnte. „Alles gut gelaufen“, meinte anschließend Bauleiter Patrick Remke zufrieden.

Brücken-Freigabe noch im Oktober

Was die Freigabe der neuen Brücke betrifft, hat den Termin Straßen.NRW bekannt zu geben. „Ich will da nicht vorgreifen“, sagt der Bauleiter, doch man befinde sich jetzt definitiv auf der Zielgeraden. Was die reinen Arbeiten am Bauwerk betrifft – es stünden jetzt nur noch die Asphaltierung, der Einbau der Schutzplanken und Pflasterarbeiten an –, seien die innerhalb der nächsten zwei Wochen erledigt, ist Patrick Remke überzeugt, sprich: Bauseitig kann die Freigabe der neuen Eichholzbrücke auf jeden Fall noch im Oktober erfolgen.

Der weitere Fahrplan sieht laut Bauleitung wie folgt aus: Am Tag nach Freigabe der neuen Brücke wird mit der Demontage der Behelfsbrücke begonnen. Zuerst wird der Asphalt abgefräst, dann das Tragwerk bei laufendem Verkehr auf der A 1 wieder hochgezogen zu dem Montageplatz, von wo aus es im Juni 2019 eingezogen wurde. Der Bauleiter rechnet mit acht Wochen für den gesamten Rückbau inklusive Abtransport. Zudem wird die Lärmschutzwand abgebaut und das Gelände des Montageplatzes wieder wie ursprünglich hergerichtet. Bis Ende des Jahres soll alles erledigt sein, so Patrick Remke. „Das ist unser Ziel, darauf arbeiten wir hin.“