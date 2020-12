Lauter Gewinner beim Lions Club Ennepe-Ruhr

Ennepe-Ruhr. Auf diese Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr entfallen am Sonntag, 20. Dezember, und Montag, 21. Dezember, folgende Gewinne.

Alle Jahre wieder gibt es den Adventskalender des Lions Clubs Ennepe-Ruhr und mit ihm viele Preise, die es zu gewinnen gibt. Hinter jedem der 24 Törchen verstecken sich Gewinne. Jeder Kalender ist mit einer individuellen Nummer gekennzeichnet. Diese Zeitung veröffentlicht täglich die Gewinn-Nummern.

Am 20. Dezember, haben die Kalender mit folgenden Nummern gewonnen: 1686 (100 Euro Weihnachtsgeld in bar vom Autohaus Ritter); 1209, 1422 (je ein Warengutschein für Tisch Cultura, 50 Euro von Gemke Technik GmbH); 3613 (50 Euro-Warengutschein von Herrenausstatter Uhlenkott); 3348, 3674 (je ein 50 Euro-Warengutschein von Rewe Lenk).

Am 21. Dezember, haben gewonnen: 574, 2962 (je ein Kombipaket für das Auto 17,90 Euro der Automobilhandelsgruppe Gebr. Nolte); 1981 (Gutschein für 10 Fahrzeugwäschen in Wert von 79 Euro der Automobilhandelsgruppe Gebr. Nolte); 991, 2385, 2555, 3098, 2581, 1135, 1036, 2229 (jeweils 2 Eintrittsgutscheine je 7,90 Euro für den Erlebnispark vom Erlebnispark Gevelsberg GmbH); 2243, 941, 3377 (je ein 10 Euro-Warengutschein von Gelateria Eis Café Conti); 1860 (50 Euro Weihnachtsgeld in bar von oundmdesign).

(Alle Angaben ohne Gewähr.)