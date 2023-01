Leben im Alter: Das bietet die neue Tagespflege in Ennepetal

Ennepetal. In Ennepetal gibt es eine neue Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Was sie älteren Menschen aus der Stadt zu bieten hat.

Seit kurzem bereichert ein neues Angebot der Senioreneinrichtung „Haus am Steinnocken“ die Unterstützungsmöglichkeiten für ältere Menschen in Ennepetal.

Seit November betreibt das Seniorenheim eine Tagespflegeeinrichtung. „Rund 20 Jahre existierte der Gedanke, eine solche Einrichtung bei uns zu etablieren, jetzt konnten wir es endlich umsetzen“, so Hausleiterin Katharina Füllbeck, die gemeinsam mit dem Tagespflegeteam Bürgermeisterin Imke Heymann die brandneuen und freundlich gestalteten Räumlichkeiten vorstellte.

„Gerade durch Corona ist die Einsamkeit älterer Menschen spürbar gestiegen“, berichtet Ines Makaronas-Balke, Leiterin der Tagespflege, „viele Menschen sitzen allein in ihren Wohnungen und haben kaum soziale Kontakte.“

Nach dem Motto „Abends daheim und tagsüber liebevoll betreut“ bietet das Haus am Steinnocken eine ganze Menge: Neben Bewegungsübungen, Gedächtnistraining und gemeinsamen Aktivitäten wie Spiele oder kreatives Gestalten gibt es auch Raum und Zeit für Ruhe, Entspannung und Erholung, dabei wird individuell auf die Bedürfnisse der Gäste eingegangen. Falls notwendig und gewünscht, kann Logopädie, Ergo-Therapie und Krankengymnastik vor Ort durchgeführt werden. Menschen, die palliativmedizinisch betreut werden, sind, sofern sie sich in der Anfangs- oder in einer Stillstandsphase befinden, ebenfalls herzlich willkommen, das Haus am Steinnocken arbeitet eng mit dem ärztlichen Palliativ-Netzwerk zusammen.

Die Tagespflege öffnet montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr ihre Türen, samstags von 9 bis 15 Uhr. „Das Angebot am Samstag ist ein Alleinstellungsmerkmal, wir haben festgestellt, dass der Bedarf dafür existiert“, so Inas Makaronas-Balke.

Die Zeiten und die Tage, an den die Gäste die Tagespflegeeinrichtung nutzen möchten, wird individuell vereinbart, die Öffnungszeiten bilden dafür den Rahmen. Durch den Fahrdienst Beckmann werden die Menschen abgeholt und auch wieder in die eigenen vier Wände gebracht.

„Ich freue mich, dass es dieses Angebot für unsere Seniorinnen und Senioren gibt“, so Bürgermeisterin Imke Heymann, die sich beeindruckt von den Räumlichkeiten und dem Engagement des Teams zeigte.

Derzeit sind noch einige Plätze in der Tagespflege frei. Wer Interesse hat, kann sich gern bei Ines Makarons-Balke unter 02333/603936 oder per E-Mail an inse.makaronasbalke@johanneswerk.de melden.

