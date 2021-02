Lebensgefährliche Flucht eines Schwelmers vor der Polizei

Schwelm. Sich selbst und mehrere Polizisten brachte ein Schwelmer bei seiner Flucht in Dortmund Lebensgefahr.

Ein Mann aus Schwelm begibt sich bei seiner Flucht vor Bundespolizisten in Lebensgefahr: Am Freitagmorgen, 5. Februar, floh ein 27-Jähriger während einer Kontrolle im Hagener Hauptbahnhof vor Bundespolizisten. Dabei versuchte er in den Gleisbereich zu gelangen. Auf der Wache erklärte er, dass er geglaubt habe, gegen ihn läge ein Haftbefehl vor.

Zum Tatgeschehen: Gegen 6:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Hauptbahnhof Hagen. Dort fiel ihnen der 27-jähriger Mann auf. Bei der Kontrolle wurde dieser zunehmend nervöser und floh letztlich vor den Beamten. Diese konnten den polizeibekannten Mann nach wenigen Metern einholen. Während der Fesselung versuchte er weiterhin zu entkommen und sich vom Bahnsteig aus in den Gleisbereich zu ziehen.

Unter immenser Kraftanstrengung gelang es den Beamten den Mann zur Wache zu bringen. Einer der Bundespolizisten wurde bei dem Vorfall am Knie verletzt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten eine Dose mit Drogen. Auf Nachfrage erklärte der Mann, er habe geglaubt, gegen ihn läge ein Haftbefehl vor. Ermittlungen zur Folge war dem nicht so.

Nun muss sich der Schwelmer vor Gericht wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Hierzu werden die Ermittler die Bilder der Bahnhofsüberwachung und die Aufzeichnung der Bodycam der Einsatzkräfte auswerten.