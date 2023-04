Leo-Theater: Bühne frei für Kinder im Sommercamp

Schwelm. Die ersten Schritte in Richtung Profi-Schauspiel macht das Leo-Theater in Schwelm den Kindern im Sommercamp einfach. So kann jeder mitmachen.

„Bühne frei für Kids“ heißt es beim ersten Sommercamp des Leo-Theaters in Schwelm. Theater hautnah erleben, auf der Bühne stehen und gemeinsam Theater spielen – das sollen die Kids von der 3. bis 6. Klasse in den Sommerferien vom 3. bis 7. Juli.

„Nachdem wir mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege erfolgreich Veranstaltungen für die Senioren durchgeführt haben, möchten wir uns nun um den Nachwuchs kümmern, mit unserem Sommercamp ´23,“, erklärt Theaterchef Andreas Winkelsträter.

Buntes Potpourri

„Die Woche wird ein buntes Potpourri aus verschiedenen Theaterspielen und -übungen“, verrät Theaterpädagogin Carola Schmidt, derzeit kommissarische Künstlerische Leiterin des Leos, über die zwei Kurse (3./4. Schuljahr sowie 5./6. Schuljahr). Gemeinsam mit Kevin Drucks, Leiter einer Kindertagesstätte, sorgt sie dafür, „dass die Kinder nicht nur die Chance haben, sich kreativ und spielerisch auszuleben. Es werden auch Sozialkompetenzen und emotionale Intelligenz gestärkt und gefördert.“ Beide sind seit Langem auf und neben der Bühne des Leo-Theaters erfolgreich aktiv.

Am letzten Tag soll ein gemeinsamer Abschlussnachmittag beider Gruppen stattfinden. Auch Eltern, Großeltern und Geschwister sind nach vorheriger Anmeldung herzlich willkommen. Beide Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor. Danach ist noch Zeit für den Austausch und das Zeigen der liebsten Spiele und Übungen. So bekommen die Kinder nicht nur die Chance, das Erlernte zu zeigen und auf der Bühne zu stehen, sondern auch die Möglichkeit, mit der anderen Gruppe und ihren Familien zusammen Theater zu machen.

Das Leo-Theater im Ibach-Haus in Schwelm setzt auf Nachwuchs aus dem Sommercamp. Foto: Sophie Beckmann / WP

„Wir freuen uns sehr, dass uns der Rotary-Club Ennepe-Ruhr bei dieser Aktion großzügig unterstützt“, sagt Winkelsträter.

Das zweite Standbein sind die Sondervorstellungen für Kindergärten und Grundschulen. „Mit großem Erfolg haben wir im vergangenen Jahr ,Alice im Wunderland’ gespielt“, freut sich Winkelsträter über die riesige Nachfrage aus dem südlichen EN-Kreis und Wuppertal.

„Es waren knapp 2000 Kinder im Leo.“ Noch steht das Stück, das das Leo in diesem Jahr zeigt, nicht fest, allerdings schon die Termine. „Wir werden das Kinderstück schon Ende November auf der Bühne zeigen, um den Dezember für uns ein wenig entspannter angehen zu können“, sagt Carola Schmidt. Man werde in Kürze auch das Stück bekannt geben. Beim LEO-Sommercamp arbeiten die erfahrenen Pädagogen mit maximal zehn Kinder pro Gruppe. Vormittags, 9 bis 12 Uhr, sind die 3. und 4. Klässler an der Reihe, nachmittags von 13 bis 16 Uhr die 5. und 6. Klässler.

