Leo-Theater: Deutschlandweit bekanntes Programm in Schwelm

Schwelm. Im Leo Theater in Schwelm gibt es demnächst das deutschlandweit bekannteste Improvisationstheater „Die Springmaus“ zu sehen. Alle Infos hier.

Die Kulturfabrik Ibach-Haus hat am Freitag, 21. April, die „Springmaus“ mit ihrem Programm „Total kollegial“ im Leo Theater im Ibach Haus zu Gast.

Die Springmaus, das deutschlandweit bekannteste Improvisationstheater, ist seit 1982 mit verschiedenen Live-Programmen in ganz Deutschland – teilweise mit mehreren Ensembles gleichzeitig - unterwegs.

Der Erfinder der Springmaus ist der Schauspieler Bill Mockridge, den viele als „Erich Schiller“ aus der Serie „Lindenstraße“ kennen (und die jüngeren als Vater von Luke Mockridge). Erfolgreiche Comedians und Kabarettisten wie Dirk Bach, Bernhard Hoëcker, Tetje Mierendorf und Ralf Schmitz haben ihre Karriere als Ensemble-Mitglied der Springmaus begonnen.

Die Springmäuse ergründen in ihrem neuen Programm die Höhen und Tiefen der Arbeitswelt. Ob als Handwerker oder Feuerwehrfrau, ob im Büro oder auf der Baustelle, sie bleiben dabei vor allem eins: „Total kollegial!“.

Darum geht es beim Stück in Schwelm

Auf der Arbeit gibt es zwei Sorten von Kollegen. Die einen, die unverhohlen anderer Leute Joghurt aus dem Kühlschrank der Gemeinschaftsküche verspeisen. Und die anderen, die gern helfen und immer für einen da sind, immer und immer wieder, auch dann wenn gar keine Hilfe erforderlich ist und man lieber in Ruhe arbeiten würde. Es gibt also die nervigen und - die noch nervigeren. Und vom Chef ganz zu schweigen… Doch auch am Arbeitsplatz gilt Artikel 1 des Grundgesetzes: ,,Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Selbst dann, wenn der Kollege die Arbeit scheut wie der Veganer das Fleisch.

Oder gibt es sie doch? Die Kollegen mit denen man gern zusammenarbeitet, auf die man sich sogar an einem Montagmorgen freut, weil man so gut mit ihnen auskommt? Sollte dies der Fall sein, droht Gefahr von anderer Seite, nämlich ein Verstoß gegen das oberste ungeschriebene Gesetz am Arbeitsplatz: ,,Never fuck the company!“

Die Veranstaltung beginnt am kommenden Freitag, 21. April, um 20 Uhr in den Räumen des Leo Theaters. Wer also einmal wieder zwei Stunden lachen möchte, sollte sich jetzt Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro über Wuppertal-Live.de sichern. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.

